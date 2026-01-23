derbyderbyderby streaming Cosenza-Catania: dove vedere la Serie C in Streaming e in Diretta TV

Catania
Vincenzo Bellino
Big match nella domenica del girone C di Serie C: allo stadio Angelo Massimino va in scena Catania–Cosenza, sfida che mette a confronto due squadre con ambizioni importanti ma momenti opposti. I rossazzurri cercano continuità e punti pesanti nella corsa al vertice, mentre il Cosenza è chiamato a invertire un trend negativo che ha rallentato il cammino nelle prime uscite del 2026. Una gara dal peso specifico alto, soprattutto per gli equilibri della parte alta della classifica.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Catania-Cosenza:

    CATANIA COSENZA SERIE C DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida tra Catania e Cosenza in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

    Probabili formazioni

    —  

    Catania (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Allegretto, Celli; Casasola, Quaini, Di Tacchio, Donnarumma; Lunetta, Jimenez; Forte. All. Toscano.

    Cosenza (4-3-2-1): Vettorel; Ricciardi, Caporale, Dametto, D’Orazio; Contiliano, Langella, Garritano; Cannavò, Ricciardi; Emmausso. All. Buscè.

