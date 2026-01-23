Big match nella domenica del girone C di Serie C: allo stadio Angelo Massimino va in scena Catania–Cosenza, sfida che mette a confronto due squadre con ambizioni importanti ma momenti opposti. I rossazzurri cercano continuità e punti pesanti nella corsa al vertice, mentre il Cosenza è chiamato a invertire un trend negativo che ha rallentato il cammino nelle prime uscite del 2026. Una gara dal peso specifico alto, soprattutto per gli equilibri della parte alta della classifica.
Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Catania-Cosenza:
Probabili formazioni—
Catania (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Allegretto, Celli; Casasola, Quaini, Di Tacchio, Donnarumma; Lunetta, Jimenez; Forte. All. Toscano.
Cosenza (4-3-2-1): Vettorel; Ricciardi, Caporale, Dametto, D’Orazio; Contiliano, Langella, Garritano; Cannavò, Ricciardi; Emmausso. All. Buscè.
