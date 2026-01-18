Il Girone C di Serie C propone una sfida tutta calabrese allo stadio San Vito-Gigi Marulla, dove Cosenza e Crotone si affrontano lunedì 19 gennaio alle ore 20:30. Un derby sentito, carico di significati e tensione agonistica, con entrambe le squadre pronte a dare battaglia davanti a un pubblico che si preannuncia caldo.
La diretta streaming
Cosenza-Crotone streaming gratis: formazioni e diretta tv live
Hai tre possibilità per guardare Cosenza-Crotone in streaming gratis:
Dove vedere Cosenza-Crotone in diretta TV e in streaming LIVE—
La partita sarà disponibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet, piattaforme che permettono la visione degli eventi sportivi previa registrazione. È sufficiente creare un conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro per seguire Cosenza-Crotone e molte altre partite di Serie C.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet
Per accedere allo streaming è sufficiente:
Il momento delle due squadre—
Il Cosenza, quinto con 37 punti, sta vivendo una stagione positiva e guarda con ambizione alle zone più alte della classifica. La squadra di Antonio Buscè punta sulla solidità del 4-4-2, con equilibrio tra i reparti e una buona capacità di incidere sugli esterni, elementi fondamentali per continuare la corsa playoff.
Il Crotone, settimo a 28 punti, arriva al derby con l’obiettivo di ridurre il distacco dalle prime posizioni. La formazione allenata da Emilio Longo si affida anch’essa al 4-4-2, cercando compattezza difensiva e rapidità nelle ripartenze per mettere in difficoltà i padroni di casa.
Le probabili formazioni di Cosenza-Crotone—
Il Cosenza dovrebbe confermare il 4-4-2, puntando su organizzazione e continuità di rendimento. Il Crotone risponde con lo stesso modulo, cercando equilibrio e intensità in mezzo al campo per giocarsi le proprie chance nel derby.
Cosenza (4-4-2): Vettorel, D’Orazio, Caporale, Dametto, Cannavò, Garritano, Langella, Kouan, Ricciardi, Beretta, Florenzi. Allenatore: Antonio Buscè
Crotone (4-4-2): Merelli, Leo, Berra, Pasquale, Groppelli, Zunno, Vinicius, Gallo, Maggio, Gomez, Murano. Allenatore: Emilio Longo
Per seguire lo streaming gratis di Cosenza-Crotone è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA