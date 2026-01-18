derbyderbyderby streaming Cosenza-Crotone streaming gratis: formazioni e diretta tv live

Il Girone C di Serie C propone una sfida tutta calabrese allo stadio San Vito-Gigi Marulla, dove Cosenza e Crotone si affrontano lunedì 19 gennaio alle ore 20:30. Un derby sentito, carico di significati e tensione agonistica, con entrambe le squadre pronte a dare battaglia davanti a un pubblico che si preannuncia caldo.

Hai tre possibilità per guardare Cosenza-Crotone in streaming gratis:

Dove vedere Cosenza-Crotone in diretta TV e in streaming LIVE

La partita sarà disponibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet, piattaforme che permettono la visione degli eventi sportivi previa registrazione. È sufficiente creare un conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro per seguire Cosenza-Crotone e molte altre partite di Serie C.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al proprio conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Avere un saldo attivo o aver piazzato una scommessa nelle ultime 24 ore

  • Cercare “Cosenza-Crotone” nella sezione Live Streaming

    • Il momento delle due squadre

    Il Cosenza, quinto con 37 punti, sta vivendo una stagione positiva e guarda con ambizione alle zone più alte della classifica. La squadra di Antonio Buscè punta sulla solidità del 4-4-2, con equilibrio tra i reparti e una buona capacità di incidere sugli esterni, elementi fondamentali per continuare la corsa playoff.

    Il Crotone, settimo a 28 punti, arriva al derby con l’obiettivo di ridurre il distacco dalle prime posizioni. La formazione allenata da Emilio Longo si affida anch’essa al 4-4-2, cercando compattezza difensiva e rapidità nelle ripartenze per mettere in difficoltà i padroni di casa.

    Le probabili formazioni di Cosenza-Crotone

    Il Cosenza dovrebbe confermare il 4-4-2, puntando su organizzazione e continuità di rendimento. Il Crotone risponde con lo stesso modulo, cercando equilibrio e intensità in mezzo al campo per giocarsi le proprie chance nel derby.

    Cosenza (4-4-2): Vettorel, D’Orazio, Caporale, Dametto, Cannavò, Garritano, Langella, Kouan, Ricciardi, Beretta, Florenzi. Allenatore: Antonio Buscè

    Crotone (4-4-2): Merelli, Leo, Berra, Pasquale, Groppelli, Zunno, Vinicius, Gallo, Maggio, Gomez, Murano. Allenatore: Emilio Longo

