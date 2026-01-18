Il Girone C di Serie C propone una sfida tutta calabrese allo stadio San Vito-Gigi Marulla , dove Cosenza e Crotone si affrontano lunedì 19 gennaio alle ore 20:30 . Un derby sentito, carico di significati e tensione agonistica, con entrambe le squadre pronte a dare battaglia davanti a un pubblico che si preannuncia caldo.

Dove vedere Cosenza-Crotone in diretta TV e in streaming LIVE

La partita sarà disponibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet, piattaforme che permettono la visione degli eventi sportivi previa registrazione. È sufficiente creare un conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro per seguire Cosenza-Crotone e molte altre partite di Serie C.