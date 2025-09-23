Cosenza-Giugliano: dove vedere la Serie C in Diretta LIVE e in Streaming

Cosenza-Giugliano, sesta giornata del Gruppo C di Serie C: info partita, probabili formazioni, dove vedere la gara in Tv e in Streaming

Al San Vito–Marulla Cosenza-Giugliano sarà una sfida tutta da vivere perché entrambe le squadre arrivano all'appuntamento sul suolo calabrese, valido per la sesta giornata di Serie C (Gruppo C), con appena una lunghezza di differenza in classifica. Una vittoria, dunque, potrebbe essere fondamentale per la continuità di una delle due compagini, per un possibile sorpasso o per un eventuale allungo.

Cosenza-Giugliano: dove vedere la Serie C in Diretta Tv e in Streaming

La partita, in programma mercoledì 24 settembre alle ore 18:30, sarà trasmessa anche su Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251), Now e sulle rispettive app SkyGo e NowTv.

Qui Cosenza — Il Cosenza si presenta al match con un rendimento altalenante: una sola vittoria nelle prime cinque giornate, ma anche una discreta solidità difensiva che lascia ben sperare. I rossoblù hanno mostrato spunti interessanti soprattutto davanti al proprio pubblico, dove vogliono sfruttare il fattore campo per dare una svolta al campionato.

Qui Giugliano — Il Giugliano di mister Cudini ha raccolto meno di quanto sperava, pagando spesso qualche disattenzione difensiva di troppo. In trasferta i gialloblù hanno fatto fatica a imporsi, ma la capacità di andare a segno resta un’arma importante. La squadra campana è pronta a giocarsela con coraggio, puntando a strappare punti preziosi su un campo difficile.

Cosenza-Giugliano, probabili formazioni — COSENZA (4-3-2-1): Vettorel; Cimino, Dametto, Caporale, D’Orazio; Garritano, Langella, Kouan; Florenzi, Ricciardi; Mazzocchi. Allenatore: Antonio Buscè

GIUGLIANO (4-4-2): Russo; D’Avino, Del Fabro, Caldore, Milan; Borello, Zammarini, Peluso, D’Agostino; Isaac, Nepi. Allenatore: Mirko Cudini