Al San Vito–Marulla Cosenza-Giugliano sarà una sfida tutta da vivere perché entrambe le squadre arrivano all'appuntamento sul suolo calabrese, valido per la sesta giornata di Serie C (Gruppo C), con appena una lunghezza di differenza in classifica. Una vittoria, dunque, potrebbe essere fondamentale per la continuità di una delle due compagini, per un possibile sorpasso o per un eventuale allungo.
Diretta Tv e Streaming Gratis
Cosenza-Giugliano: dove vedere la Serie C in Diretta LIVE e in Streaming
Cosenza-Giugliano: dove vedere la Serie C in Diretta Tv e in Streaming Gratis—
COSENZA GIUGLIANO SERIE C DIRETTA LIVE STREAMING - Con Bet365 puoi seguire Cosenza-Giugliano GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in maniera semplice e immediata. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: ti basta creare un nuovo account tramite il link dedicato, versare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutte le partite inserite nel vasto palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e calciatori, ideale per approfondire ogni dettaglio della sfida.
Un’occasione imperdibile per vivere il grande spettacolo della Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati subito su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Cosenza-Giugliano in diretta streaming. La partita, in programma mercoledì 24 settembre alle ore 18:30, sarà trasmessa anche su Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251), Now e sulle rispettive app SkyGo e NowTv.
Qui Cosenza—
Il Cosenza si presenta al match con un rendimento altalenante: una sola vittoria nelle prime cinque giornate, ma anche una discreta solidità difensiva che lascia ben sperare. I rossoblù hanno mostrato spunti interessanti soprattutto davanti al proprio pubblico, dove vogliono sfruttare il fattore campo per dare una svolta al campionato.
Qui Giugliano—
Il Giugliano di mister Cudini ha raccolto meno di quanto sperava, pagando spesso qualche disattenzione difensiva di troppo. In trasferta i gialloblù hanno fatto fatica a imporsi, ma la capacità di andare a segno resta un’arma importante. La squadra campana è pronta a giocarsela con coraggio, puntando a strappare punti preziosi su un campo difficile.
Cosenza-Giugliano, probabili formazioni—
COSENZA (4-3-2-1): Vettorel; Cimino, Dametto, Caporale, D’Orazio; Garritano, Langella, Kouan; Florenzi, Ricciardi; Mazzocchi. Allenatore: Antonio Buscè
GIUGLIANO (4-4-2): Russo; D’Avino, Del Fabro, Caldore, Milan; Borello, Zammarini, Peluso, D’Agostino; Isaac, Nepi. Allenatore: Mirko Cudini
© RIPRODUZIONE RISERVATA