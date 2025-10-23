Cosenza-Potenza, dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

Cosenza-Potenza, Serie C Girone C: guarda la partita gratis in streaming su Bet365. Analisi, formazioni, stato di forma del match del 26 ottobre 2025

Stefano Sorce 23 ottobre - 14:36

Sfida ad alta tensione al San Vito-Gigi Marulla, dove Cosenza e Potenza si affrontano domenica 26 ottobre 2025 alle ore 14:30 per l’11ª giornata del Girone C di Serie C. Entrambe le squadre sono in piena lotta per la zona playoff, e i tre punti potrebbero pesare moltissimo nella corsa alla promozione. Scopri come vedere Cosenza-Potenza in diretta streaming gratis su Bet365.

Il Cosenza si presenta a questo match in settima posizione con 16 punti, frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. Nelle ultime cinque partite, i rossoblù hanno raccolto 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, dimostrando solidità e crescita nel gioco. Il Potenza occupa la nona posizione con 13 punti, con un percorso di 3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. Nonostante ciò, i lucani restano una squadra pericolosa, capace di creare occasioni e colpire in contropiede, grazie alla velocità dei suoi esterni e all’esperienza del centravanti Caturano.

