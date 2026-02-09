Il Girone C di Serie C propone una sfida sulla carta sbilanciata ma tutt’altro che banale allo stadio San Vito-Gigi Marulla, dove Cosenza e Siracusa si affrontano martedì 10 febbraio alle ore 20:30. I padroni di casa occupano il sesto posto con 40 punti e puntano a rimanere agganciati al treno playoff, mentre gli ospiti sono diciottesimi a quota 22 e cercano punti pesanti per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Una gara che mette in palio obiettivi diversi, ma ugualmente vitali.

Dove vedere Cosenza-Siracusa in diretta TV e streaming LIVE

La partita è disponibile in diretta streaming per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. È sufficiente mantenere il conto attivo per accedere alla visione dell’incontro e seguire il match live, con statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.