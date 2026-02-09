Il Girone C di Serie C propone una sfida sulla carta sbilanciata ma tutt’altro che banale allo stadio San Vito-Gigi Marulla, dove Cosenza e Siracusa si affrontano martedì 10 febbraio alle ore 20:30. I padroni di casa occupano il sesto posto con 40 punti e puntano a rimanere agganciati al treno playoff, mentre gli ospiti sono diciottesimi a quota 22 e cercano punti pesanti per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Una gara che mette in palio obiettivi diversi, ma ugualmente vitali.
La diretta streaming
Cosenza-Siracusa streaming gratis: formazioni e diretta tv live
Hai tre possibilità per guardare Cosenza-Siracusa in streaming gratis:
Dove vedere Cosenza-Siracusa in diretta TV e streaming LIVE—
La partita è disponibile in diretta streaming per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. È sufficiente mantenere il conto attivo per accedere alla visione dell’incontro e seguire il match live, con statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet
Per seguire lo streaming è sufficiente:
Il momento delle due squadre—
Il Cosenza, sesto con 40 punti, arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di dare continuità al proprio cammino. La squadra di Antonio Buscè ha mostrato equilibrio e solidità, soprattutto nella gestione delle partite contro avversari di bassa classifica, dove diventa fondamentale sbloccare il risultato senza concedere spazi.
Il Siracusa, diciottesimo a 22 punti, vive una fase delicata della stagione. La formazione di Marco Turati è chiamata a una prova di grande attenzione e sacrificio, consapevole della difficoltà dell’impegno ma anche della necessità di muovere la classifica per tenere vive le speranze di risalita.
Le probabili formazioni di Cosenza-Siracusa—
Il Cosenza dovrebbe affidarsi al 4-4-2, un modulo che garantisce copertura sugli esterni e una buona presenza offensiva, puntando su ordine tattico e gestione del possesso.
Il Siracusa risponde con il 4-1-4-1, assetto più prudente pensato per proteggere la zona centrale del campo e limitare le iniziative avversarie, provando poi a colpire nelle transizioni.
Cosenza (4-4-2): Vettorel, D'Orazio, Caporale, Dametto, Cannavò, Garritano, Langella, Kouan, Ricciardi, Beretta, Florenzi. Allenatore: Antonio Buscè
Siracusa (4-1-4-1): Farroni, Iob, Pacciardi, Sapola, Puzone, Candiano, Valente, Limonelli, Gudelevicius, Parigini, Contini. Allenatore: Marco Turati
Per seguire lo streaming gratis di Cosenza-Siracusa, è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA