Coventry-Birmingham: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

Il momento delle due squadre—
Gli Sky Blues arrivano all’appuntamento da imbattuti, insieme solo al Middlesbrough. Due vittorie e quattro pareggi raccontano di una squadra solida, ma che fatica a trasformare la propria superiorità in vittorie. Il rendimento casalingo resta comunque un punto di forza: nel 2025 solo tre squadre promosse sono riuscite a violare la loro Arena. Da segnalare anche la tendenza a colpire nella ripresa, con gol realizzati nel secondo tempo in 24 delle ultime 26 gare interne.
Il Birmingham City ha iniziato con tre vittorie, un pareggio e due sconfitte, interrotte dal recente successo per 1-0 contro lo Swansea che ha dato fiducia dopo tre stop consecutivi. Difensivamente i Blues sono tra i migliori della Championship, con una media di soli 0,8 gol subiti a partita, ma la produzione offensiva preoccupa: appena 0,8 gol segnati di media, e nessuna rete nelle ultime due trasferte di campionato. Inoltre, il tabù Coventry pesa: non vincono qui dal febbraio 2009.
Le probabili formazioni di Coventry-Birmingham—
Coventry City (4-2-3-1): Rushworth, van Ewijk, Thomas, Kitching, Dasilva, Grimes, Torp, Thomas-Asante, Rudoni, Mason-Clark, Wright. Allenatore: Lampard.
Birmingham City (4-2-3-1): Allsop, Osayi-Samuel, Neumann, Klarer, Laird, Roberts, Paik, Iwata, Gray, Stansfield, Ducksch. Allenatore: Davies.
