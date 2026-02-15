derbyderbyderby streaming Coventry-Middlesbrough, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Lo streaming live

Coventry-Middlesbrough, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Coventry-Middlesbrough, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE - immagine 1
Non perdere Coventry-Middlesbrough: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Big match di Championship nel Monday Night. La trentaduesima giornata del campionato cadetto inglese mette davanti le due migliori della classe, il Coventry City di Frank Lampard e il Middlesbrough, riuscito a prendersi la vetta approfittando delle sconfitte dei primi. La partita si terrà domani, 16 febbraio, alle 21:00. Leggi l'articolo per scoprire come vedere la partita.

Hai tre possibilità per vedere Coventry-Middlesbrough in streaming gratis

Guarda ora Coventry-Middlesbrough GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

Vuoi vedere Coventry-Middlesbrough  in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Coventry-Middlesbrough sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Coventry-Middlesbrough in diretta TV e streaming gratis

—  

Coventry-Middlesbrough sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

streaming live
Streaming Live Gratis

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Live Streaming
Live Streaming

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Coventry-Middlesbrough sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    • Il momento delle due squadre

    —  

    Il Coventry City ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, macinando record nella storia del club e sembrando a tratti destinata a vincere il campionato. La stagione, però, soprattutto in Championship è davvero lunga ed un calo fisiologico ha portato la squadra di Lampard a conquistare un solo punto nelle ultime tre partite. Il Middlesbrough è riuscito ad approfittare dell'inciampo del Coventry, inanellando vittorie e prendendosi la vetta. La sfida di lunedì, però, potrebbe cambiare nuovamente gli equilibri. Con soli due punti di distanza a separare le due squadre, il match di lunedì apre a diversi scenari. Potremmo assistere ad una prima fuga del Middlesbrough, oppure ad un ritorno in cima della squadra di Lampard.

    Le probabili formazioni di Coventry-Middlesbrough

    —  

    I padroni di casa scendono in campo con un dinamico 4-2-3-1, in cui l'unico riferimento offensivo sarà molto probabilmente Wright, supportato dal tridente composto da Sakamoto, Torp e Esse. Il Middlesbrough invece risponde con un 4-3-3.

    Coventry (4-2-3-1): Carl Rushworth, Milan van Ewijk, Luke Woolfenden, Joel Latibeaudiere, Jay Dasilva, Josh Eccles, Matt Grimes, Tatsuhiro Sakamoto, Victor Torp, Romain Esse, Haji Wright.

    Middlesbrough (4-3-3): Solomon Brynn, Callum Brittain, Luke Ayling, Adilson Malanda, Matthew Targett, Alan Browne, Aidan Morris, Hayden Hackney, Morgan Whittaker, Tommy Conway, Riley McGree.

    Guarda ora la partita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

    Vuoi vedere il match in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

    Per non perderti nemmeno un minuto della sfida sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

    Leggi anche
    Ospitaletto-Inter U23, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE
    Bastia-Troyes streaming e formazioni: dove vederla in diretta tv live gratis

    © RIPRODUZIONE RISERVATA