Big match di Championship nel Monday Night. La trentaduesima giornata del campionato cadetto inglese mette davanti le due migliori della classe, il Coventry City di Frank Lampard e il Middlesbrough, riuscito a prendersi la vetta approfittando delle sconfitte dei primi. La partita si terrà domani, 16 febbraio, alle 21:00. Leggi l'articolo per scoprire come vedere la partita.
Lo streaming live
Coventry-Middlesbrough, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE
Hai tre possibilità per vedere Coventry-Middlesbrough in streaming gratis
Per non perderti nemmeno un minuto del match Coventry-Middlesbrough sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA
Dove vedere Coventry-Middlesbrough in diretta TV e streaming gratis—
Coventry-Middlesbrough sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica
Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
Il Coventry City ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, macinando record nella storia del club e sembrando a tratti destinata a vincere il campionato. La stagione, però, soprattutto in Championship è davvero lunga ed un calo fisiologico ha portato la squadra di Lampard a conquistare un solo punto nelle ultime tre partite. Il Middlesbrough è riuscito ad approfittare dell'inciampo del Coventry, inanellando vittorie e prendendosi la vetta. La sfida di lunedì, però, potrebbe cambiare nuovamente gli equilibri. Con soli due punti di distanza a separare le due squadre, il match di lunedì apre a diversi scenari. Potremmo assistere ad una prima fuga del Middlesbrough, oppure ad un ritorno in cima della squadra di Lampard.
Le probabili formazioni di Coventry-Middlesbrough—
I padroni di casa scendono in campo con un dinamico 4-2-3-1, in cui l'unico riferimento offensivo sarà molto probabilmente Wright, supportato dal tridente composto da Sakamoto, Torp e Esse. Il Middlesbrough invece risponde con un 4-3-3.
Coventry (4-2-3-1): Carl Rushworth, Milan van Ewijk, Luke Woolfenden, Joel Latibeaudiere, Jay Dasilva, Josh Eccles, Matt Grimes, Tatsuhiro Sakamoto, Victor Torp, Romain Esse, Haji Wright.
Middlesbrough (4-3-3): Solomon Brynn, Callum Brittain, Luke Ayling, Adilson Malanda, Matthew Targett, Alan Browne, Aidan Morris, Hayden Hackney, Morgan Whittaker, Tommy Conway, Riley McGree.
© RIPRODUZIONE RISERVATA