Coventry-Preston: diretta live e streaming live del match

Coventry City e Preston North End arrivano alla sfida con obiettivi diversi. I padroni di casa stanno vivendo un momento straordinario e puntano alla sesta vittoria consecutiva per avvicinarsi sempre di più alla promozione diretta

Stefano Sorce 10 marzo - 14:54

C’è una capolista che vuole continuare a correre e una squadra che prova a rialzarsi dopo settimane complicate. Mercoledì 11 marzo 2026, alle ore 20:45, si incontrano Coventry-Preston al Coventry Building Society Arena, in una partita che racconta due stagioni molto diverse. I padroni di casa stanno vivendo uno dei momenti più brillanti dell’anno e inseguono la sesta vittoria consecutiva, mentre gli ospiti arrivano con il bisogno urgente di invertire la rotta e ritrovare risultati dopo un periodo difficile.

Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l'account l'incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Coventry City sta vivendo una fase straordinaria della stagione. La squadra guidata da Frank Lampard è reduce da cinque vittorie consecutive in Championship e nell’ultimo turno ha conquistato un successo convincente 2-0 sul campo del Bristol City, grazie ai gol di Tatsuhiro Sakamoto e del bomber Haji Wright. I Sky Blues sono saldamente al primo posto in classifica e vantano nove punti di vantaggio sulla terza posizione, un margine importante nella corsa alla promozione diretta in Premier League. Inoltre il Coventry può contare su uno dei migliori rendimenti casalinghi del campionato, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite interne. Tra i protagonisti della stagione spicca proprio Wright, autore di 16 gol, ma anche l’impatto del centrocampista Frank Onyeka, arrivato in prestito dal Brentford, ha dato grande equilibrio alla squadra.

Situazione molto diversa per il Preston North End. Dopo una buona prima parte di stagione, i Lilywhites hanno perso terreno nelle ultime settimane e ora occupano il 13º posto in classifica. La squadra allenata da Paul Heckingbottom ha vinto solo una delle ultime dieci partite e arriva alla sfida dopo la sconfitta casalinga contro l’Oxford United. La corsa ai playoff appare ormai complicata: il Preston è otto punti dietro la sesta posizione, e per restare in corsa servirà tornare a vincere anche lontano da casa, dove non trova il successo da inizio gennaio.

Probabili formazioni di Coventry-Preston — Il Coventry City dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1, con Rushworth tra i pali; difesa composta da Van Ewijk, Kitching, Woolfenden e Dasilva. In mediana Torp e Grimes, mentre sulla trequarti Sakamoto, Eccles e Mason-Clark supporteranno l’attaccante Wright.

Il Preston North End dovrebbe rispondere con un 3-4-2-1, con Cornell in porta; difesa formata da Offiah, Gibson e Hughes. A centrocampo Storey, Whiteman, Thompson e Devine, mentre Jebbison e Dobbin agiranno alle spalle dell’unica punta Osmajic.

Coventry City (4-2-3-1): Rushworth; Van Ewijk, Kitching, Woolfenden, Dasilva; Torp, Grimes; Sakamoto, Eccles, Mason-Clark; Wright. Allenatore: Lampard.

Preston North End (3-4-2-1): Cornell; Offiah, Gibson, Hughes; Storey, Whiteman, Thompson, Devine; Jebbison, Dobbin; Osmajic. Allenatore: Heckingbottom.

