Coventry-Sheffield: dove vederla in streaming gratis e diretta TV

Coventry-Sheffield

Michele Massa 3 novembre 2025 (modifica il 4 novembre 2025 | 16:27)

Scontro testa-coda quello in programma martedì 4 novembre in Championship. La sfida tra Coventry e Sheffield è la tipica partita che i padroni di casa non possono sottovalutare.

La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati

Il momento delle due squadre — Il Coventry City si presenta a questo match in grande forma, guidando la classifica con 28 punti, frutto di otto successi, quattro pareggi e una sola sconfitta. La squadra ha mostrato grande solidità difensiva, subendo appena 12 gol, e un attacco particolarmente efficace, con 36 gol realizzati. Anche i risultati ottenuti in casa sono molto positivi: quattro vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta davanti al proprio pubblico.

Al contrario, lo Sheffield United vive un momento molto più difficile, trovandosi al 22° posto con appena 9 punti, derivanti da tre vittorie e dieci sconfitte. In trasferta la squadra ha incontrato molte difficoltà, raccogliendo solo due successi a fronte di cinque ko. Nelle ultime settimane, la formazione allenata da Chris Wilder ha fatto intravedere qualche miglioramento, ma le prestazioni restano poco costanti, con una difesa che ha incassato 23 reti e un attacco fermo a quota 10 gol.

Nell’ultimo confronto diretto, lo Sheffield United ha avuto la meglio vincendo 3-1 in casa, un risultato che potrebbe dare morale ai Blades, anche se la situazione attuale delle due squadre è ben diversa. Il rendimento recente del Coventry City è stato brillante, con quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque gare, mentre lo Sheffield United ha collezionato due successi e tre sconfitte.

Le probabili formazioni di Coventry-Sheffield — Il Coventry si schiera con un classico 4-4-2, una scelta che punta su equilibrio e solidità. La presenza di Sakamoto ed Ephron sugli esterni garantisce ampiezza e velocità, mentre Wright e Thomas-Asante formano una coppia d’attacco dinamica. A centrocampo, Torp e Grimes offrono ordine e interdizione.

Lo Sheffield opta invece per un 3-4-2-1, modulo più prudente ma versatile. La difesa a tre con Tanganga, McGuinness e Mee cerca compattezza, mentre Ogbene e McCallum sulle fasce possono spingere e ripiegare. O'Hare e Brooks agiscono alle spalle di Campbell, con l’obiettivo di dare creatività e supporto offensivo.

COVENTRY (4-4-2): Rushworth; Kesler-Hayden, Woolfenden, Kitching, Bidwell; Sakamoto, Torp, Grimes, Ephron; Wright, Thomas-Asante.

SHEFFIELD (3-4-2-1): Cooper; Tanganga, McGuinness, Mee; Ogbene, Peck, Soumare, McCallum; O'Hare, Brooks; Campbell

Coventry-Sheffield in diretta streaming