La serata di Lega A Basket si accende al PalaRadi, dove Cremona ospita la Bologna in una sfida che mette in palio punti pesantissimi per la classifica. Lunedì 26 gennaio alle ore 20:30 i riflettori saranno puntati su un confronto affascinante tra una squadra in piena zona playoff e la capolista del campionato.

Cremona , ottava in classifica con 7 vittorie e 8 sconfitte , arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di difendere la propria posizione in zona playoff. I padroni di casa puntano sul fattore campo per provare a rallentare la corsa della capolista e dare continuità a un percorso finora solido.

Dall’altra parte c’è la Bologna, prima in classifica con 13 vittorie e appena 2 sconfitte, autentica dominatrice della stagione. Gli ospiti si presentano al PalaRadi con l’ambizione di confermare il primato e continuare a imporre il proprio ritmo anche lontano da casa, forti di una profondità di roster e di una continuità di rendimento che stanno facendo la differenza.