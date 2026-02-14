Cremona-Milano live: streaming gratis e diretta TV del match di LBA

Segui Cremona-Milano in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di LBA.

Nella settimana pre Coppa Italia spicca il derby lombardo Cremona-Milano. Al PalaRadi la Vanoli nona in classifica lancia la sfida all'Olimpia terza in un match valido per il 20esimo turno di campionato. Palla a due domenica 15 febbraio alle ore 20,30.

Cremona-Milano, derby lombardo in LBA — Cremona non parteciperà alla Coppa Italia ma è in piena lotta per i playoff visto che ha lo stesso ruolino di marcia (8-10) di Udine che la precede in classifica all'ottavo posto. La Vanoli è reduce dalla bella vittoria in rimonta in casa contro Cantù 98-87.

Continuano gli alti e bassi per Milano che fa fatica a reggere la stagione su due fronti. In campionato l'Olimpia viaggia a 13 vinte e 5 perse e nell'ultimo weekend ha trovato il successo 76-71 in trasferta contro Treviso con un Guduric a 17 punti. Nella gara del girone di andata giocata a dicembre agile successo dele scarpette rosse 91-74.

I probabili quintetti di partenza di Cremona-Milano — Cremona in campo con Durham playmaker, Willis guardia, Jones ala piccola, Ndiaye ala grande e Anigbogu centro. Milano risponde con Guduric play, Ellis guardia, LeDay e Shields ali con Booker numero 5.

VANOLI CREMONA - Durham, Willis , Jones, Ndiaye, Anigbogu. All. Brotto

OLIMPIA MILANO - Guduric, Ellis, LeDay, Shields, Booker. All. Poeta