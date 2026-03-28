Dove vedere Cremona-Napoli Basket in diretta TV e streaming gratis

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Il momento delle due squadre

Cremona e Napoli arrivano alla sfida di domenica non nel migliore dei modi. I padroni di casa si presentano alla sfida con ben quattro sconfitte consecutive e soltanto 16 punti in classifica. Contro il Treviso ci sono stati timidi segnali di miglioramento, ma il risultato rimediato è comunque negativo. Dal canto suo il Napoli Basket non ha un bigliettino da visita chissà quanto incoraggiante, anche la squadra campana nelle ultime cinque partite ha accusato diversi colpi, ma la settimana scorsa ha messo in scena una prestazione convincente contro Varese, vincendo 104-75. Il match, quindi, si presenta tra i più avvincenti ma anche decisivi per le zone basse della classifica.