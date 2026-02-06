Non perdere Crotone-Atalanta U23: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 6 febbraio - 14:30

Allo Stadio Ezio Scida di Crotone, sabato 7 febbraio alle 14:30, va in scena la sfida tra Crotone e Atalanta U23, valida per la 25ª giornata del Girone C di Serie C. Un confronto che mette di fronte due squadre con ambizioni diverse ma accomunate dalla voglia di ottenere punti pesanti in questa fase della stagione.

Dove vedere Crotone-Atalanta U23 in diretta TV e streaming gratis — Crotone-Atalanta U23 sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Crotone-Atalanta U23 sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

Il momento delle due squadre — Il Crotone è senza dubbio una delle squadre più in forma del girone. I rossoblù hanno centrato tre vittorie consecutive, mostrando solidità, organizzazione e una buona capacità di gestire i momenti chiave delle partite. Il successo contro il Cosenza ha rappresentato una vera e propria svolta, dando slancio a un gruppo che ora occupa il sesto posto con 37 puntie guarda con interesse alla zona playoff. Davanti al proprio pubblico, la squadra di Emilio Longo parte con i favori del pronostico.

Situazione diversa per l’Atalanta U23, che nelle ultime settimane ha faticato a trovare continuità. I nerazzurri hanno ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque gare e nelle ultime tre uscite hanno raccolto appena un punto, quello conquistato contro l’Altamura. La giovane formazione bergamasca resta comunque imprevedibile, capace di alzare il livello contro avversari di spessore, ma dovrà migliorare soprattutto nella gestione dei momenti difficili della partita.

Le probabili formazioni di Crotone-Atalanta U23 — Il Crotone scende in campo con un dinamico 4-3-3, con riferimenti offensivi Piovanello, Gomez e Zunno. Gli ospiti, invece, allenati da Bocchetti, giocheranno con due punte di riferimento, Vavassori e Misitano, coadiuvati da Comi.

Crotone (4-3-3): Merelli; Novella, Di Pasquale, Cocetta, Vinicius; Groppelli, Sandri, Gallo; Piovanello, Gomez, Zunno. All: Longo

Atalanta U23 (4-3-1-2): Vismara; Bakker, Bergonzi, Berto, Navarro Escriche; Panada, Levak, Ponga; Comi; Vavassori, Misitano. All: Bocchetti