Crotone-Audace Cerignola: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Crotone-Audace Cerignola in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 28 marzo 2026 (modifica il 28 marzo 2026 | 19:26)

Il match di domenica 29 marzo 2026, che vedrà di fronte il Crotone e l'Audace Cerignola, si prospetta come un confronto fondamentale nel contesto del Girone C della Serie C. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI ALTAMURA-SIRACUSA SU BET365.

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Il momento delle due squadre — Entrambe le squadre sono in piena corsa per un posto nei play-off e puntano a portare a casa un risultato positivo. Il Crotone, attualmente in sesta posizione con 52 punti, ha ottenuto 15 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte, con un saldo di 50 gol segnati e 32 subiti. Il loro rendimento casalingo è stato piuttosto solido, con 9 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte tra le mura amiche.

Dall'altra parte, l'Audace Cerignola si trova in settima posizione con 51 punti, avendo raccolto 14 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte, con 44 gol fatti e 43 subiti. In trasferta, la squadra ha mantenuto un buon equilibrio, con 6 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte. Nell’ultimo incontro diretto, l'Audace Cerignola ha avuto la meglio con un 2-0 deciso, un risultato che sicuramente darà morale ai ragazzi di Vincenzo Maiuri in vista di questa sfida.

La posta in palio è alta e entrambe le compagini cercheranno di capitalizzare ogni occasione. Da una parte, il Crotone vorrà riscattare il deludente pareggio 2-2 contro il Sorrento, mentre l'Audace Cerignola arriva da una vittoria per 1-0 contro il Giugliano, che potrebbe aver rafforzato la fiducia del gruppo. La competizione è agguerrita e ogni punto sarà determinante per il raggiungimento degli obiettivi stagionali.

Le probabili formazioni di Crotone-Audace Cerignola — Crotone (4-2-3-1): Merelli; Leo, Berra, Cocetta, Groppelli; Vinicius, Sandri; Zunno, Piovanello, Maggio; Gomez. Allenatore: Longo.

Audace Cerignola (3-5-1-1): Iliev; Gasbarro, Martinelli, Cocorocchio; Parlato, Paolucci, Cretella, Vitale, Russo; D’Orazio; Gambale. Allenatore: Maiuri.