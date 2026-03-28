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Crotone-Audace Cerignola: dove vedere la partita in streaming gratis

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Segui Crotone-Audace Cerignola in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match
Michele Massa
Michele Massa

Il match di domenica 29 marzo 2026, che vedrà di fronte il Crotone e l'Audace Cerignola, si prospetta come un confronto fondamentale nel contesto del Girone C della Serie C. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI ALTAMURA-SIRACUSA SU BET365.

Dove vedere Crotone-Audace Cerignola in diretta TV ed in streaming LIVE

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Gli utenti registrati su Bet365 avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

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    • Il momento delle due squadre

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    Entrambe le squadre sono in piena corsa per un posto nei play-off e puntano a portare a casa un risultato positivo. Il Crotone, attualmente in sesta posizione con 52 punti, ha ottenuto 15 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte, con un saldo di 50 gol segnati e 32 subiti. Il loro rendimento casalingo è stato piuttosto solido, con 9 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte tra le mura amiche.

    Dall'altra parte, l'Audace Cerignola si trova in settima posizione con 51 punti, avendo raccolto 14 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte, con 44 gol fatti e 43 subiti. In trasferta, la squadra ha mantenuto un buon equilibrio, con 6 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte. Nell’ultimo incontro diretto, l'Audace Cerignola ha avuto la meglio con un 2-0 deciso, un risultato che sicuramente darà morale ai ragazzi di Vincenzo Maiuri in vista di questa sfida.

    La posta in palio è alta e entrambe le compagini cercheranno di capitalizzare ogni occasione. Da una parte, il Crotone vorrà riscattare il deludente pareggio 2-2 contro il Sorrento, mentre l'Audace Cerignola arriva da una vittoria per 1-0 contro il Giugliano, che potrebbe aver rafforzato la fiducia del gruppo. La competizione è agguerrita e ogni punto sarà determinante per il raggiungimento degli obiettivi stagionali.

    Le probabili formazioni di Crotone-Audace Cerignola

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    Crotone (4-2-3-1): Merelli; Leo, Berra, Cocetta, Groppelli; Vinicius, Sandri; Zunno, Piovanello, Maggio; Gomez. Allenatore: Longo.

    Audace Cerignola (3-5-1-1): Iliev; Gasbarro, Martinelli, Cocorocchio; Parlato, Paolucci, Cretella, Vitale, Russo; D’Orazio; Gambale. Allenatore: Maiuri.

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