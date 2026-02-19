Crotone–Foggia è una sfida che mette in palio punti pesanti per entrambe le squadre in questa fase decisiva del campionato. I padroni di casa vogliono consolidare la propria posizione in zona alta e continuare la corsa verso i playoff, mentre gli ospiti hanno bisogno di punti fondamentali per risalire la classifica e alimentare le speranze di salvezza.
Diretta Tv e Streaming Gratis
Crotone-Foggia Streaming e Diretta Tv: dove vedere LIVE la Serie C
Hai tre alternative per guardare in streaming gratis il match di Serie C:
Crotone-Foggia: dove vedere la Serie C in Streaming e in Tv—
CROTONE FOGGIA SERIE C DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida Crotone-Foggia Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica
Probabili formazioni—
Crotone (4-2-3-1): Merelli; Groppelli, Di Pasquale, Cocetta, Novella; Vinicius, Sandri; Zunno, Gallo, Piovanello; Gomez. Allenatore: Emilio Longo.
Foggia (5-3-2): Perrucchini; Giron, Rizzo, Brosco, Staver, Valietti; Castorri Petermann, Garofalo; Cangiano, Tommasini. Allenatore: Michele Pazienza.
