Lo streaming gratis della gara di campionato Crotone-Potenza: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 23 gennaio 2026 (modifica il 23 gennaio 2026 | 11:26)

La Serie C col suo Girone C propone una sfida ad alta tensione allo stadio Ezio Scida, dove Crotone e Potenza si affrontano sabato 24 gennaio alle ore 17:30. In palio ci sono punti pesanti in chiave playoff, con due squadre separate da una sola lunghezza e animate dalle stesse ambizioni di classifica.

Hai tre possibilità per guardare Crotone-Potenza in streaming gratis:

Dove vedere Crotone-Potenza in diretta TV e in streaming LIVE — La partita sarà visibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla diretta è sufficiente registrarsi tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro, che consente di seguire Crotone-Potenza e tutti gli altri eventi presenti nel palinsesto live.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

Avere un saldo attivo o aver piazzato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Crotone-Potenza” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — Il Crotone, nono a 28 punti, arriva a questa sfida con l’obiettivo di rientrare stabilmente nella zona playoff. La squadra di Emilio Longo punta su un 4-4-2 equilibrato, che fa della solidità difensiva e della fisicità del reparto offensivo i suoi principali punti di forza, con Murano e Gomez chiamati a guidare l’attacco.

Leggermente avanti in classifica il Potenza, ottavo a 29 punti, che vive un buon momento e vuole dare continuità ai risultati. La formazione di Pietro De Giorgio si presenta allo Scida con grande organizzazione tattica e un 4-4-2 compatto, capace di sfruttare le corsie esterne e l’intensità del centrocampo per mettere in difficoltà gli avversari.

Le probabili formazioni di Crotone-Potenza — Entrambe le squadre dovrebbero schierarsi a specchio con il 4-4-2, dando vita a un confronto molto equilibrato soprattutto in mezzo al campo.

Crotone (4-4-2): Merelli, Leo, Berra, Pasquale, Groppelli, Zunno, Vinicius, Gallo, Maggio, Gomez, Murano. Allenatore: Emilio Longo

Potenza (4-4-2): Alastra, Novella, Riggio, Camigliano, Rocchetti, Petrungaro, Castorani, Felippe, Siatounis, Selleri, D'Auria. Allenatore: Pietro De Giorgio