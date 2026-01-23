La Serie C col suo Girone C propone una sfida ad alta tensione allo stadio Ezio Scida, dove Crotone e Potenza si affrontano sabato 24 gennaio alle ore 17:30. In palio ci sono punti pesanti in chiave playoff, con due squadre separate da una sola lunghezza e animate dalle stesse ambizioni di classifica.
La partita sarà visibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet.
Il momento delle due squadre—
Il Crotone, nono a 28 punti, arriva a questa sfida con l’obiettivo di rientrare stabilmente nella zona playoff. La squadra di Emilio Longo punta su un 4-4-2 equilibrato, che fa della solidità difensiva e della fisicità del reparto offensivo i suoi principali punti di forza, con Murano e Gomez chiamati a guidare l’attacco.
Leggermente avanti in classifica il Potenza, ottavo a 29 punti, che vive un buon momento e vuole dare continuità ai risultati. La formazione di Pietro De Giorgio si presenta allo Scida con grande organizzazione tattica e un 4-4-2 compatto, capace di sfruttare le corsie esterne e l’intensità del centrocampo per mettere in difficoltà gli avversari.
Le probabili formazioni di Crotone-Potenza—
Entrambe le squadre dovrebbero schierarsi a specchio con il 4-4-2, dando vita a un confronto molto equilibrato soprattutto in mezzo al campo.
Crotone (4-4-2): Merelli, Leo, Berra, Pasquale, Groppelli, Zunno, Vinicius, Gallo, Maggio, Gomez, Murano. Allenatore: Emilio Longo
Potenza (4-4-2): Alastra, Novella, Riggio, Camigliano, Rocchetti, Petrungaro, Castorani, Felippe, Siatounis, Selleri, D'Auria. Allenatore: Pietro De Giorgio
