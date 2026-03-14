Il match è disponibile in diretta streaming su Sisal . Con un conto attivo oppure effettuando una scommessa, si può accedere alla visione live senza costi aggiuntivi e seguire statistiche aggiornate in tempo reale. Un modo pratico per non perdersi nemmeno un contrasto a centrocampo.

Il momento delle due squadre

Il Crotone di Emilio Longo si presenta con un 4-4-2 classico, puntando sull’equilibrio tra le linee e sulla coppia offensiva Gomez-Murano per creare pericoli negli ultimi metri. Il centrocampo con Gallo e Vinicius avrà il compito di gestire i ritmi e sostenere la manovra offensiva. Con 51 punti, i rossoblù cercano una vittoria che permetterebbe di agganciare le zone più alte della classifica.