In Serie C Girone C va in scena uno scontro diretto che profuma di alta classifica: Crotone-Salernitana, domenica 15 marzo alle ore 12:30. I calabresi sono quinti con 51 punti, mentre i granata occupano la quarta posizione a quota 54. Solo tre lunghezze separano le due squadre: il risultato potrebbe cambiare gli equilibri nella corsa ai playoff.
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Il momento delle due squadre—
Il Crotone di Emilio Longo si presenta con un 4-4-2 classico, puntando sull’equilibrio tra le linee e sulla coppia offensiva Gomez-Murano per creare pericoli negli ultimi metri. Il centrocampo con Gallo e Vinicius avrà il compito di gestire i ritmi e sostenere la manovra offensiva. Con 51 punti, i rossoblù cercano una vittoria che permetterebbe di agganciare le zone più alte della classifica.
La Salernitana, guidata da Giuseppe Raffaele, risponde con un 3-4-2-1 dinamico. Liguori e Ferraris agiranno alle spalle di Inglese, principale riferimento offensivo della squadra. Gli esterni Villa e Achik avranno un ruolo chiave nel creare ampiezza e supportare la fase offensiva. Con 54 punti in classifica, i granata vogliono difendere la posizione nelle zone nobili della graduatoria.
Le probabili formazioni di Crotone-Salernitana—
Ci si aspetta una partita intensa, con entrambe le squadre consapevoli del peso dei punti in palio nella corsa ai playoff.
Crotone (4-4-2): Merelli, Leo, Berra, Pasquale, Groppelli, Zunno, Vinicius, Gallo, Maggio, Gomez, Murano. Allenatore: Emilio Longo
Salernitana (3-4-2-1): Donnarumma, Anastasio, Golemic, Matino, Villa, Varone, Tascone, Achik, Liguori, Ferraris, Inglese. Allenatore: Giuseppe Raffaele
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