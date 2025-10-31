Crotone-Trapani: dove vedere la Serie C in Diretta Tv e in streaming

Sfida dal sapore di riscatto allo Scida, dove il Crotone, reduce da due sconfitte consecutive, cerca punti e fiducia per rilanciarsi in classifica. Il Trapani, eliminato in Coppa Italia e in difficoltà in campionato, vuole invertire la rotta e salvare la panchina di Aronica. Una gara delicata tra due squadre in cerca di identità e risposte. Scopri come seguire la sfida di Serie C (Girone C) Crotone-Trapani GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.
Qui Crotone—
Il Crotone, attualmente ottavo in classifica, arriva da un periodo complicato: due sconfitte consecutive per 1-0 contro Cavese e Monopoli hanno rallentato la corsa dei rossoblù, chiamati a ritrovare compattezza e soprattutto gol davanti al proprio pubblico. Mister Longo cerca risposte e punti pesanti per rimettersi in carreggiata nella zona playoff.
Qui Trapani—
Il Trapani, invece, vive un momento altrettanto delicato. La squadra di Aronica, ferma al quattordicesimo posto, è reduce dall’eliminazione in Coppa Italia Serie C per mano del Sorrento e deve fare i conti con un ambiente in fermento. Le voci sul futuro dell’allenatore siciliano si fanno sempre più insistenti e un altro passo falso potrebbe pesare sul destino del tecnico.
Crotone-Trapani, probabili formazioni—
Tra i pali per il Crotone ci sarà Merelli, protetto da una linea difensiva composta da Leo e Groppelli sulle corsie laterali, con Berra e Di Pasquale al centro. In mediana agirà la coppia formata da Sandri e Gallo, incaricata di dare equilibrio tra fase difensiva e costruzione del gioco. Sulla trequarti spazio a Zunno, Piovanello e Maggio, che avranno il compito di supportare l’unica punta Gomez.
Il Trapani risponde con un 3-4-2-1. In porta ci sarà Galeotti, difeso da un terzetto composto da Salines, Pirrello e Stramaccioni. Sulle fasce agiranno Kirwan e Ciotti, mentre in mezzo al campo troveranno posto Celeghin e Di Noia. Dietro l’unica punta Grandolfo, spazio alla fantasia e agli inserimenti di Canotto e Fischnaller.
CROTONE (4-2-3-1): Merelli; Leo, Berra, Di Pasquale, Groppelli; Sandri, Gallo; Zunno, Piovanello, Maggio; Gomez. Allenatore: Longo.
TRAPANI (3-4-2-1): Galeotti; Salines, Pirrello, Stramaccioni; Kirwan, Celeghin, Di Noia, Ciotti; Canotto, Fischnaller; Grandolfo. Allenatore: Aronica
