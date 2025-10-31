Crotone-Trapani: dove vedere la Serie C in Diretta Tv e in streaming

Crotone-Trapani in Diretta Tv e in Streaming Gratis: segui tutte le partite del campionato di Serie C LIVE su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 31 ottobre 2025 (modifica il 1 novembre 2025 | 08:19)

Sfida dal sapore di riscatto allo Scida, dove il Crotone, reduce da due sconfitte consecutive, cerca punti e fiducia per rilanciarsi in classifica. Il Trapani, eliminato in Coppa Italia e in difficoltà in campionato, vuole invertire la rotta e salvare la panchina di Aronica. Una gara delicata tra due squadre in cerca di identità e risposte. Scopri come seguire la sfida di Serie C (Girone C) Crotone-Trapani GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Crotone-Trapani: dove vedere la Serie C in Tv e in Streaming — CROTONE TRAPANI DIRETTA TV STREAMING GRATIS SERIE C LIVE - Con Bet365 puoi seguire Crotone-Trapani GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in maniera semplice e immediata. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basterà creare un nuovo account tramite il link dedicato, versare un deposito minimo di 5 euro per avere subito accesso non solo a tutte le partite inserite nel vasto palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e calciatori, ideale per approfondire ogni dettaglio della sfida tra Crotone e Trapani.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

Cercare “Crotone-Trapani” nella sezione Live Streaming.

Qui Crotone — Il Crotone, attualmente ottavo in classifica, arriva da un periodo complicato: due sconfitte consecutive per 1-0 contro Cavese e Monopoli hanno rallentato la corsa dei rossoblù, chiamati a ritrovare compattezza e soprattutto gol davanti al proprio pubblico. Mister Longo cerca risposte e punti pesanti per rimettersi in carreggiata nella zona playoff.

Qui Trapani — Il Trapani, invece, vive un momento altrettanto delicato. La squadra di Aronica, ferma al quattordicesimo posto, è reduce dall’eliminazione in Coppa Italia Serie C per mano del Sorrento e deve fare i conti con un ambiente in fermento. Le voci sul futuro dell’allenatore siciliano si fanno sempre più insistenti e un altro passo falso potrebbe pesare sul destino del tecnico.

Crotone-Trapani, probabili formazioni — Tra i pali per il Crotone ci sarà Merelli, protetto da una linea difensiva composta da Leo e Groppelli sulle corsie laterali, con Berra e Di Pasquale al centro. In mediana agirà la coppia formata da Sandri e Gallo, incaricata di dare equilibrio tra fase difensiva e costruzione del gioco. Sulla trequarti spazio a Zunno, Piovanello e Maggio, che avranno il compito di supportare l’unica punta Gomez.

Il Trapani risponde con un 3-4-2-1. In porta ci sarà Galeotti, difeso da un terzetto composto da Salines, Pirrello e Stramaccioni. Sulle fasce agiranno Kirwan e Ciotti, mentre in mezzo al campo troveranno posto Celeghin e Di Noia. Dietro l’unica punta Grandolfo, spazio alla fantasia e agli inserimenti di Canotto e Fischnaller.

CROTONE (4-2-3-1): Merelli; Leo, Berra, Di Pasquale, Groppelli; Sandri, Gallo; Zunno, Piovanello, Maggio; Gomez. Allenatore: Longo.

TRAPANI (3-4-2-1): Galeotti; Salines, Pirrello, Stramaccioni; Kirwan, Celeghin, Di Noia, Ciotti; Canotto, Fischnaller; Grandolfo. Allenatore: Aronica

Non perderti la Serie C: segui LIVE Crotone-Trapani, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.