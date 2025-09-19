Cruz Azul-Juarez: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

La squadra di casa arriva da una vittoria per 0-1 contro il Pachuca, segnando in tutte le ultime sei partite e mantenendo imbattibilità casalinga da 23 gare. I Bravos, invece, hanno pareggiato 1-1 contro il Necaxa

Stefano Sorce 19 settembre - 10:39

Sabato 20 settembre 2025, con fischio d’inizio alle 3:00 del mattino (ora italiana), Cruz Azul e FC Juarez si ritroveranno di fronte all’Estadio Azteca di Città del Messico per una nuova giornata di Liga MX (Apertura). A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Ivan Lopez Penuelas.

Dove vedere Cruz Azul-Juarez in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match Cruz Azul-Juarez, in programma sabato 20 settembre alle ore 03.00. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Il momento delle due squadre — Il Cruz Azul con 20 punti in 8 partite (6 vittorie, 2 pareggi, 0 sconfitte), occupa attualmente il 2° posto in classifica, a un solo punto di distanza dalla capolista Monterrey. La squadra di casa arriva a questo appuntamento con il morale alto, reduce dal successo esterno per 0-1 contro il Pachuca. In quella gara, La Maquina ha tenuto il 49% di possesso palla e costruito 6 occasioni, una delle quali nello specchio, trovando la rete decisiva al 65’ con Gabriel Fernandez. Il Pachuca ha provato a ribaltarla con 13 tiri totali (7 nello specchio), ma senza riuscire a segnare. Il dato più incoraggiante per i tifosi è la continuità offensiva: il Cruz Azul ha sempre trovato il gol nelle ultime 6 uscite ufficiali, segnando 13 reti e incassandone solo 5.

FC Juarez con 12 punti in 8 partite (3 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte), si trova al 9° posto, a 8 punti dalla zona playoff. l’FC Juarez si presenta dopo l’1-1 in trasferta con il Necaxa. A segno subito al 3’ con Oscar Estupinan, i Bravos hanno poi subito il pari al 73’ con il gol di Tomas Badaloni. Nonostante il 38% di possesso palla, Juarez ha saputo rendersi pericoloso con 10 conclusioni (3 nello specchio). Il problema resta però la fase difensiva: in 5 delle ultime 6 gare la squadra ha incassato almeno una rete, per un totale di 6 gol subiti. C’è però anche un dato positivo: i Bravos non hanno perso nelle ultime 3 trasferte di campionato.

Le probabili formazioni di Cruz Azul-Juarez — Cruz Azul (3-4-2-1): Mier; Ditta, Lira, Piovi; Sanchez, Romero, Rodriguez, Rotondi; Rivero, Paradela; Fernandez. Allenatore: Larcamon.

FC Juarez (4-1-4-1): Jurado; Garcia, Manriquez, Mosquera, Mayorga; Martinez; Fulgencio, Pizarro, Castilho, Rodriguez; Estupinan. Allenatore: Varini.