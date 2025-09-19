Sabato 20 settembre 2025, con fischio d’inizio alle 3:00 del mattino (ora italiana), Cruz Azul e FC Juarez si ritroveranno di fronte all’Estadio Azteca di Città del Messico per una nuova giornata di Liga MX (Apertura). A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Ivan Lopez Penuelas.
Cruz Azul-Juarez: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE
Dove vedere Cruz Azul-Juarez in diretta TV e in streaming LIVE—
Scopriamo dove vedere il match Cruz Azul-Juarez, in programma sabato 20 settembre alle ore 03.00. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.
Il momento delle due squadre—
Il Cruz Azul con 20 punti in 8 partite (6 vittorie, 2 pareggi, 0 sconfitte), occupa attualmente il 2° posto in classifica, a un solo punto di distanza dalla capolista Monterrey. La squadra di casa arriva a questo appuntamento con il morale alto, reduce dal successo esterno per 0-1 contro il Pachuca. In quella gara, La Maquina ha tenuto il 49% di possesso palla e costruito 6 occasioni, una delle quali nello specchio, trovando la rete decisiva al 65’ con Gabriel Fernandez. Il Pachuca ha provato a ribaltarla con 13 tiri totali (7 nello specchio), ma senza riuscire a segnare. Il dato più incoraggiante per i tifosi è la continuità offensiva: il Cruz Azul ha sempre trovato il gol nelle ultime 6 uscite ufficiali, segnando 13 reti e incassandone solo 5.
FC Juarez con 12 punti in 8 partite (3 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte), si trova al 9° posto, a 8 punti dalla zona playoff. l’FC Juarez si presenta dopo l’1-1 in trasferta con il Necaxa. A segno subito al 3’ con Oscar Estupinan, i Bravos hanno poi subito il pari al 73’ con il gol di Tomas Badaloni. Nonostante il 38% di possesso palla, Juarez ha saputo rendersi pericoloso con 10 conclusioni (3 nello specchio). Il problema resta però la fase difensiva: in 5 delle ultime 6 gare la squadra ha incassato almeno una rete, per un totale di 6 gol subiti. C’è però anche un dato positivo: i Bravos non hanno perso nelle ultime 3 trasferte di campionato.
Le probabili formazioni di Cruz Azul-Juarez—
Cruz Azul (3-4-2-1): Mier; Ditta, Lira, Piovi; Sanchez, Romero, Rodriguez, Rotondi; Rivero, Paradela; Fernandez. Allenatore: Larcamon.
FC Juarez (4-1-4-1): Jurado; Garcia, Manriquez, Mosquera, Mayorga; Martinez; Fulgencio, Pizarro, Castilho, Rodriguez; Estupinan. Allenatore: Varini.
