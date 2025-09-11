Cruzeiro-Atletico Mg: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming Live

La squadra di casa parte con i favori del pronostico, forte del vantaggio accumulato e dell’ottimo momento di forma. Gli ospiti, per ribaltare la situazione, dovranno mostrare un carattere che finora è mancato

Stefano Sorce 11 settembre 2025 (modifica il 11 settembre 2025 | 12:38)

Il 12 settembre 2025 andrà in scena uno dei match più attesi della stagione brasiliana: Cruzeiro e Atletico Mineiro si sfideranno nei quarti di finale di Copa do Brasil. Dopo il 2-0 maturato all’andata a favore della Raposa, l’equilibrio sembra pendere decisamente dalla parte degli azzurri, ma quando si parla di derby mineiro, le sorprese non sono mai escluse.

Dove vedere Cruzeiro-Atletico MG in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match tra Cruzeiro-Atletico MG in programma il 12 settembre alle ore 00.30. Il match sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Fabricio Bruno del Cruzeiro festeggia dopo la vittoria nella partita tra Cruzeiro e San Paolo, valida per il Brasileirao 2025, allo stadio Mineirão il 30 agosto 2025 a Belo Horizonte, Brasile. (Foto di Pedro Vilela/Getty Images)

Il momento delle due squadre — Il Cruzeiro si presenta a questo appuntamento nel momento migliore della sua stagione. La formazione guidata da José Leonardo Nunes Alves Sousa Jardim ha collezionato quattro successi e un pareggio nelle ultime cinque uscite ufficiali, mettendo in mostra una difesa impenetrabile: zero reti subite nelle ultime tre gare di Copa do Brasil. L’ultimo successo, arrivato contro il San Paolo (1-0), ha ulteriormente rafforzato la fiducia di un gruppo che ha trovato equilibrio tra compattezza difensiva e incisività offensiva.

Situazione ben diversa per l’Atletico Mineiro, che attraversa una fase complicata. La squadra di Jorge Sampaoli ha raccolto soltanto un successo nelle ultime cinque partite, subendo tredici gol nello stesso arco di tempo. La sconfitta con il Vitoria (0-1) ha messo in evidenza limiti difensivi e una certa mancanza di brillantezza in fase realizzativa: appena sei le reti segnate nelle ultime cinque gare.

Hulk dell’Atlético Mineiro festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Brasileirao 2025 tra Palmeiras e Atlético Mineiro all’Allianz Parque il 20 luglio 2025 a San Paolo, Brasile. (Foto di Ricardo Moreira/Getty Images)

Le probabili formazioni di Cruzeiro-Atletico MG — Gli ex "italiani" Gabriel Barbosa e Kaio Jorge guideranno l'attacco della squadra di Jardim. Tra i pali ci sarà l’esperto Cassio, autentico punto di riferimento per la retroguardia. La linea difensiva vedrà schierati William Furtado e Kaiki sulle corsie, pronti ad alternarsi tra fase difensiva e spinta, mentre al centro la coppia Fabricio Bruno–Villalba avrà l’arduo compito di contenere le avanzate dell’Atletico. In mezzo al campo Jardim si affida al dinamismo di Romero e Lucas Silva, chiamati a garantire equilibrio, con Eduardo e Matheus Pereira che agiranno sulle fasce, pronti a supportare le due punte.

Dall’altra parte, l’Atletico Mineiro risponde con un più offensivo 4-3-3 voluto da Jorge Sampaoli, che non può permettersi calcoli dopo la sconfitta dell’andata. In porta conferma per Everson, mentre la linea difensiva sarà composta da Natanael a destra, Arana a sinistra, con la coppia centrale formata da Vitor Hugo e dal carismatico Alonso. A centrocampo spazio a Franco in posizione più arretrata, pronto a fare da filtro davanti alla difesa, affiancato da Alexsander e Gustavo Scarpa, che cercheranno di dare ritmo e qualità alla manovra. In attacco, il tridente è di quelli che possono accendere la partita in qualsiasi momento: Cuello largo a destra, Dudu a sinistra e, naturalmente, Hulk al centro, leader tecnico ed emotivo del Galo, chiamato a trascinare i suoi verso un’impresa non semplice.

CRUZEIRO: (4-4-2): Cassio, William Furtado, Fabricio Bruno, Villalba, Kaiki, Romero, Lucas Silva, Eduardo, Matheus Pereira, Gabriel Barbosa, Kaio Jorge. Allenatore: Jardim.

ATLETICO MG: (4-3-3): Everson, Natanael, Vitor Hugo, Alonso, Arana, Franco, Alexsander, Gustavo Scarpa, Cuello, Hulk, Dudu. Allenatore: Sampaoli.