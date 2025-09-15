Torna lo spettacolo della Carabao Cup e nel programma di martedì 16 settembre ci sarà anche la sfida tra Crystal Palace e Milwall. Una partita che sulla carta potrebbe sembrare scontato, con i pronostici tutti dalla parte dei padroni di casa, ma la magia del calcio inglese ci ha sempre regalato colpi di scena.
Crystal Palace-Milwall: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE
Scopriamo dove vedere il match tra Crystal Palace e Milwall in programma il 16 settembre alle ore 21.00. Il match sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.
Il momento delle due squadre—
I padroni di casa guidati da Glasner arrivano dal pareggio 0-0 contro il Sunderland in campionato e hanno ottenuto un posto nel girone di Conference League, superando il Fredrikstad ai playoff. Nella prima giornata sfideranno la Dinamo Kiev. Il Crystal Palace è attualmente nono in campionato, con sei punti dopo quattro partite, frutto di una vittoria, tre pareggi e nessuna sconfitta. Inoltre, hanno trionfato nella finale di Community Shield contro il Liverpool, lo scorso 10 agosto.
Il Millwall occupa la 13ª posizione in Championship, con due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle prime cinque giornate. Dopo il 1-1 contro il Charlton, la squadra ha superato il secondo turno di Coppa di Lega, battendo il Coventry City 2-1, mentre nel primo turno aveva vinto 1-0 contro il Newport County.
Le probabili formazioni di Crystal Palace-Milwall—
CRYSTAL PALACE (3-5-1-1) : Benitez; Clyne, Lacroix, Guehi; Munoz, Hughes, Devenny, Mitchell; Esse, Kamada; Mateta.
MILWALL (4-4-2): Benda; Leonard, Taylor, Cooper, Bryan; Neghli, Luongo, Cundle, Emakhu; Ivanovic, Coburn
