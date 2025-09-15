L'emozioni del calcio inglese per una sfida di assoluto cartello. Ecco cosa fare per non perdersi nemmeno un minuto della partita

Michele Massa 15 settembre 2025 (modifica il 15 settembre 2025 | 23:04)

Torna lo spettacolo della Carabao Cup e nel programma di martedì 16 settembre ci sarà anche la sfida tra Crystal Palace e Milwall. Una partita che sulla carta potrebbe sembrare scontato, con i pronostici tutti dalla parte dei padroni di casa, ma la magia del calcio inglese ci ha sempre regalato colpi di scena.

Dove vedere Crystal Palace-Milwall in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match tra Crystal Palace e Milwall in programma il 16 settembre alle ore 21.00. Il match sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Il momento delle due squadre — I padroni di casa guidati da Glasner arrivano dal pareggio 0-0 contro il Sunderland in campionato e hanno ottenuto un posto nel girone di Conference League, superando il Fredrikstad ai playoff. Nella prima giornata sfideranno la Dinamo Kiev. Il Crystal Palace è attualmente nono in campionato, con sei punti dopo quattro partite, frutto di una vittoria, tre pareggi e nessuna sconfitta. Inoltre, hanno trionfato nella finale di Community Shield contro il Liverpool, lo scorso 10 agosto.

Il Millwall occupa la 13ª posizione in Championship, con due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle prime cinque giornate. Dopo il 1-1 contro il Charlton, la squadra ha superato il secondo turno di Coppa di Lega, battendo il Coventry City 2-1, mentre nel primo turno aveva vinto 1-0 contro il Newport County.

Le probabili formazioni di Crystal Palace-Milwall — CRYSTAL PALACE (3-5-1-1) : Benitez; Clyne, Lacroix, Guehi; Munoz, Hughes, Devenny, Mitchell; Esse, Kamada; Mateta.

MILWALL (4-4-2): Benda; Leonard, Taylor, Cooper, Bryan; Neghli, Luongo, Cundle, Emakhu; Ivanovic, Coburn