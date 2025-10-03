Gli scontri diretti tra le due formazioni raccontano un equilibrio parziale, con diversi pareggi, ma anche un successo netto per 2-0 dei padroni di casa

Il campionato bulgaro propone sabato 4 ottobre 2025, alle ore 14:15, la sfida tra Cska Sofia e Spartak Varna, valida per la First Professional League. Una gara che mette di fronte due squadre con ambizioni differenti e momenti di forma contrastanti.

Dove vedere Cska Sofia-Spartak Varna in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la grande sfida del campionato bulgaro comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Cska Sofia-Spartak Varna in diretta live.

Il momento del Cska Sofia — Il Cska arriva a questo appuntamento forte di un periodo molto positivo. L’ultima uscita ufficiale, datata 25 settembre, ha visto la squadra vincere 2-1 in trasferta contro il Botev Plovdiv, confermando la continuità di rendimento. I numeri parlano chiaro: il 70% di vittorie in campionato e appena il 20% di sconfitte collocano il club nelle zone alte della classifica, precisamente al secondo posto con 22 punti. La solidità difensiva unita a un attacco incisivo rendono la formazione di Sofia una delle pretendenti più credibili per la corsa al titolo.

Il momento dello Spartak Varna — Situazione più complicata per lo Spartak Varna, che il 28 settembre ha pareggiato 1-1 in casa contro lo Slavia Sofia. La squadra sta faticando a trovare continuità, con appena il 20% di vittorie e il 30% di sconfitte in campionato. Questo rendimento altalenante si riflette nella classifica, dove i biancazzurri occupano il nono posto con 11 punti, lontano dalle posizioni nobili. L’attacco produce, ma la gestione dei vantaggi e la fragilità difensiva restano i principali problemi da risolvere.

Le probabili formazioni di Cska Sofia-Spartak Varna — Cska Sofia (4-1-4-1): Sheytanov, Grivic, Traore, Dvali, Carrion, Vitanov, Frederic, Sobrero, Boychev, Franco, Diallo. Allenatore: Janev.

Spartak Varna (4-2-3-1): Kovalyov, Lozev, Petrasilo, Granchov, Magdjinski, Marinov, Yordanov, Ivanov, Berna, Xande, Stojanovski. Allenatore: Dimitrov.