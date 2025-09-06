Partita molto importante in Colombia tra i padroni di casa "Gli Indios" ed i "Blanco Blanco". Match in programma domenica 7 settembre alle ore 23.00. La gara si svolgerà al General Santander nella città di Cucuta.

Stefano Sorce 6 settembre - 15:08

Domenica 7 settembre 2025, alle 23:00, il Cucuta Deportivo ospiterà il Real Santander in una partita valida per la Primera B colombiana. Il Cucuta si trova quinto a 13 punti e il Real Santander sesto a 11, rendendo questo incontro particolarmente importante ed equilibrato.

Dove vedere Cucuta-Real Santander in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match tra Cucuta-Real Santander in programma il 7 settembre alle ore 23. Il match sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Il momento delle due squadre — Il Cucuta Deportivo ha vissuto una stagione buona fino a questo momento. Nelle ultime cinque partite, la squadra ha registrato 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta, dimostrando una certa continuità e capacità di competere. L’ultimo match, terminato 0-0 contro il Tigres Zipaquira, ha confermato soprattutto l'ottima fase diensiva, con 9 gol segnati e solo 5 subiti nelle ultime gare.

In casa, il Cucuta si presenta con un buon ruolino di marcia: 2 vittorie e 2 pareggi, senza sconfitte. Questo fattore potrebbe rappresentare un vantaggio cruciale contro un Real Santander che ha faticato lontano dal proprio stadio. L’allenatore Nelson Alfonso Florez Jimenez può contare sulla fiducia della squadra e sul sostegno del pubblico per cercare un risultato positivo.

Il Real Santander, guidato da Óscar Humberto Alvarez Escobar, arriva alla sfida con qualche difficoltà in trasferta. Con 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte nelle prime otto giornate, la squadra ha mostrato alternanza di risultati e qualche incertezza difensiva, con 11 gol segnati e 8 subiti. L’ultimo match, un 2-2 contro il Boca Juniors de Cali, ha confermato il suo andamento altalenante, soprattutto lontano dal proprio pubblico, dove ha perso 3 delle 4 trasferte giocate.

Le probabili formazioni di Cucuta-Real Santander — 4-4-2 per la formazione di casa, che in attacco dovrebbe schierare la coppia Agudelo, Alvarez. Sanchez difenderà i pali della formazione di Nelson Florez, con Hinestroza, Calcaterra, Payares e Duarte a completare la difesa.

Alvarez Escobar, allenatore degli ospiti, proporrà il consueto 3-4-3. Tridente offensivo composto da Torres, Rodriguez e Diaz. A centrocampo spazio per Gomez e Mendoza che giocheranno come mediani.

CUCUTA (4-4-2) : Sanchez, Hinestroza, Calcaterra, Payares, Duarte, Valencia, Ceballos, Guevara, Arizalas, Agudelo, Alvarez. Allenatore: Nelson Florez.

REAL SANTANDER (3-4-3) : Espinoza, Pertus, Bustamane, Habib, Gomez, Mendoza, Caceres, Torres, Rodriguez, Diaz. Allenatore : Alvarez Escobar.