Statisticamente, i padroni di casa hanno subito gol in due delle tre partite giocate in casa e due delle ultime tre sfide sono terminate con entrambe le squadre a segno

Stefano Sorce 5 ottobre - 18:10

Lunedì 6 ottobre, l'Estadio Municipal Reino de Leon ospiterà il posticipo della ottava giornata di LaLiga2 tra Cultural Leonesa e Albacete, con fischio d'inizio alle 20:30. Due squadre separate da appena un punto in classifica e con profili di gioco molto diversi.

Dove vedere Cultural Leonesa-Albacete in diretta TV e in streaming LIVE

Il momento delle due squadre — l Leonesa occupa attualmente il 18º posto in classifica con 7 punti dopo sette giornate. Nonostante il posizionamento basso, la squadra arriva a questo incontro con buone indicazioni di forma: ha perso solo una delle ultime quattro partite, alternando prestazioni convincenti e qualche battuta d’arresto. Tra le ultime uscite, spicca la vittoria esterna per 1-0 contro il Valladolid il 28 settembre, un match in cui i leonés hanno dimostrato compattezza difensiva e capacità di soffrire nei momenti chiave. Prima di questo successo, avevano vinto per 4-2 a Santander, pareggiato 0-0 in casa con il Leganés e subito sconfitte sporadiche contro Castellón e Sporting Gijón. Tra i protagonisti recenti, Badia, il portiere, si è messo in luce come miglior giocatore nell’ultimo match vittorioso.

L’Albacete, attualmente 15º con 8 punti, arriva a Leon imbattuto da tre partite e con una proposta offensiva interessante. La vittoria esterna per 4-3 contro lo Sporting Gijon ha mostrato una squadra capace di inventiva e di finalizzare con grande efficacia, con Jon Morcillo protagonista e decisivo nel finale. Nei turni precedenti, l’Albacete aveva battuto il Valladolid 2-0 e pareggiato 0-0 a Zaragoza, ma aveva subito una pesante sconfitta contro il Mirandés per 1-4. Dati che raccontano una formazione con capacità offensive brillanti, ma con qualche fragilità difensiva da tenere sotto controllo. Attenzione alla rapidità sulla destra di Puertas, giocatore molto interessante.

Le probabili formazioni di Cultural Leonesa-Albacete — Cultural Leonesa (4-4-2): Badia, Calero, Rodri Suarez, Ribeiro, Hinojo, Larios, Ojeda, Bicho, Collado, Chacon, Sobrino. Allenatore: Llona.

Albacete (4-4-2): Lizoain, Gamez Lopez, Moreno, Vallejo, Neva, Puertas, Rodriguez, Melendez, Morcillo, Agus Medina, Betancor. Allenatore: Fernandez.