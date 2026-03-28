Cultural Leonesa-Andorra: probabili formazioni e streaming live

Cultural Leonesa-Andorra, in programma il 29 marzo 2026 alle 16:15, è una sfida importante per la zona bassa della classifica

Stefano Sorce 28 marzo - 16:12

Situazione complicata per una, occasione importante per l’altra. Domenica 29 marzo 2026 alle ore 16:15, allo Estadio Reino de León, la Cultural Leonesa ospita l’FC Andorra in una partita che pesa soprattutto nella parte bassa della classifica, dove ogni punto può cambiare gli equilibri. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI CULTURAL LEONESA-ANDORRA SU BET365.

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Il momento delle due squadre — La Cultural Leonesa arriva a questa sfida in grande difficoltà. I numeri delle ultime dieci partite sono pesanti, con poche certezze e tante sconfitte che hanno complicato la situazione in classifica. Il problema principale resta la fase difensiva: la squadra concede troppo e fatica a mantenere compattezza per tutta la gara. Anche in attacco manca continuità, con poche occasioni create rispetto al possesso. Il pareggio nell’ultima uscita ha interrotto la serie negativa, ma serve molto di più per invertire davvero il trend.

L’Andorra, invece, ha un andamento più equilibrato. Non è una squadra perfetta, ma ha una propria identità chiara, soprattutto nel modo di stare in campo. Il dato sul possesso palla è significativo: tende a controllare il gioco e a gestire i ritmi. Nelle ultime partite ha alternato risultati, ma ha mostrato una capacità maggiore di restare dentro le gare. Il limite principale resta la concretezza, perché crea abbastanza ma non sempre riesce a trasformare le occasioni in gol.

Probabili formazioni di Cultural Leonesa-Andorra — La Cultural Leonesa dovrebbe schierarsi con un 4-4-2, con Badia tra i pali e una linea difensiva che dovrà garantire maggiore solidità rispetto alle ultime uscite. A centrocampo equilibrio, mentre davanti Chacón e Ribeiro saranno i riferimenti offensivi.

L’Andorra risponde con un 4-3-3, con Owono in porta e una struttura orientata al palleggio. In avanti Cerdà e Jastin García saranno i principali riferimenti offensivi.

Cultural Leonesa (4-4-2): Badia; García, Rodríguez, Barzic, Hinojo; Calero, Radoja, Ojeda, Al-Amin; Chacón, Ribeiro.

Andorra (4-3-3): Owono; Carrique, Alonso, Alende, García; Doménech, Molina, Villahermosa; Cerdà, De León, García.