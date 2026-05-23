Dove vedere Cultural Leonesa-Burgos in diretta tv e streaming gratis

Derby regionale dal peso specifico altissimo tra Cultural y Deportiva Leonesa e Burgos CF. Gli ospiti inseguono ancora il sogno promozione e affrontano le ultime giornate con concrete ambizioni di agganciare la zona playoff, mentre la Leonesa è chiamata a un’impresa quasi disperata per mantenere vive le residue speranze di salvezza. Il match si presenta come uno dei più interessanti del weekend nella serie cadetta spagnola e si terrà domani, 24 maggio, alle 18:30. Per scoprire come seguire la partita in streaming, continua a leggere l'articolo.

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Il momento delle due squadre

Il momento delle due squadre racconta obiettivi molto diversi. La Leonesa è in forte difficoltà e non dipende più soltanto dai propri risultati: serviranno punti pieni e passi falsi delle rivali per continuare a sperare. Il Burgos, invece, arriva galvanizzato da un successo ottenuto nei minuti finali nell’ultimo turno, vittoria che ha permesso di restare agganciato alla corsa playoff. Gli ospiti sembrano vivere una fase decisamente più positiva e proveranno ad approfittarne anche in questo derby.

Le probabili formazioni di Cultural Leonesa-Burgos

I padroni di casa scendono in campo con un folto centrocampo a 5 ed una difesa a 4, con un solo riferimento offensivo che sarà Diego Collado molto probabilmente. Il Burgos risponde con un modulo più equilibrato tra la difesa e l'attacco: un 4-4-2 con Niño e Gonzalez in attacco.

Cultural Leonesa (4-5-1): Edgar Badia; Víctor García, Matia Barzic, Quique Fornos, Roger Hinojo; Lucas Ribeiro Costa, Bicho, Nemanja Radoja, Luis Chacón, Homam Al-Amin; Diego Collado.

Burgos (4-4-2): Armendariz; Álex Lizancos, Sergio González, Grego Sierra, Florian Miguel; Víctor Mollejo, Ivan Morante, Miguel Ángel Atienza, Iñigo Córdoba; Fernando Niño, David González.

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