Cundinamarca-Orsomarso, 13° turno di Primera B Colombiana: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis

Cundinamarca-Orsomarso è il match valido per la tredicesima giornata del Torneo di Clausura di Primera B Colombiana (Serie B Colombiana). Calcio d'inizio fissato nella notte tra martedì 7 ottobre e mercoledì 8 ottobre alle ore 00:10. Padroni di casa già qualificati ai play-off, gli ospiti scendono in campo per tenere vive le residue speranze di qualificazione.

Il match è in programma nella notte tra martedì 7 ottobre e mercoledì 8 ottobre alle ore 00:10.

Qui Cundinamarca — Ottimo momento per i padroni di casa, reduci da tre risultati utili consecutivi e già matematicamente qualificati ai play-off. Anche i precedenti con l’Orsomarso lasciano ben sperare: nelle ultime cinque sfide ufficiali tra Primera B e Coppa, sono arrivate quattro vittorie.

Qui Orsomarso — L’Orsomarso è ancora in piena corsa per i play-off, ma deve sfatare il tabù esterno contro il Cundinamarca, avversario che ha inflitto quattro sconfitte e una sola vittoria nelle ultime cinque sfide dirette. Servirà inoltre invertire la tendenza negativa delle recenti prestazioni, con un solo successo nelle ultime cinque gare disputate.

Cundinamarca-Orsomarso, probabili formazioni — CUNDINAMARCA, probabile formazione: Catano; Asprilla Moreno, Barbosa Gomez, Caicedo, Cajares, Camacho, Castano, Davila, Rocha, Suaza Castaneda, Vivero.

ORSOMARSO, probabile formazione: Benitez; Agamez, Angulo, Balanta, Barrios, Gutierrez, Londono, Mena, Montano Loango, Palacios, Salcedo.