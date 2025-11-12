Dallas Mavericks-Phoenix Suns, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, i probabili quintetti e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di Nba

Lorenzo Maria Napolitano 12 novembre 2025 (modifica il 12 novembre 2025 | 02:32)

Dallas Mavericks-Phoenix Suns è uno dei match più affascinanti della prossima nottata in compagnia della Nba. La franchigia texana, nonostante la grande crescita di Coper Flagg, ha uno dei peggiori record a Ovest, mentre i Suns stanno riuscendo a trovare continuità, grazie anche a Devin Booker. Giovedì 13 novembre, alle 02:30 di notte, le due squadre scenderanno in campo con un unico obiettivo: vincere. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Come arrivano al match le due squadre — I Phoenix Suns in 11 partite hanno raccolto sei vittorie e cinque partite. Risultati altalenanti, ma buoni se paragonati ad esempio ai prossimi avversari. Ad ogni modo, con un record positivo ed un gioco spesso propositivo, i Suns hanno presentato la propria candidatura per strappare un posto ai playoff quest'anno. Discorso diametralmente opposto per i Dallas Mavs, che in undici sfide ne hanno perse ben otto. Il rookie, nonché prima scelta, Cooper Flagg, continua a crescere e segnare punti, ma il supporting cast al momento non riesce a seguire le sue ottime prestazioni. Si aspetta il ritorno di Davis, ma anche quello di Irving, miglior ball-handler della squadra.

I probabili quintetti di Dallas Mavericks-Phoenix Suns — I Phoenix Suns proseguiranno nel segno della continuità, soprattutto contro dei Dallas in difficoltà. La franchigia texana, invece, potrebbe cambiare qualcosa nel suo scacchiere. Jason Kidd, infatti, potrebbe cercare un jolly dalla panchina, cercando di invertire il trend imboccato dalla sua squadra, riaccendendo il fuoco della vittoria.

Phoenix Suns: G. Allen, D. Brooks, M. Williams, J. Green, D. Booker.

Dallas Mavericks: C. Flagg, P. Washington, D. Gafford, M. Christie, D. Russell.

Non perdere Dallas Mavericks-Phoenix Suns, tra le sfide più affascinanti del prossimo turno di Western Conference.