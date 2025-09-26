Darmstadt-Dresda, gara valida per la settima giornata di Bundesliga 2: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 26 settembre - 03:55

Al Merck-Stadion am Bollenfalltor di Darmstadt va in scena Darmstadt-Dresda, match valido per la settima giornata di 2. Bundesliga. Padroni di casa primi in classifica con 13 punti all'attivo, frutto di quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta, e a caccia di un altro successo, il quinto, che gli permetterebbe di guardare i vari avversari dall'alto verso il basso. Formazione ospite in evidente difficoltà, appena cinque punti in sei giornate, reduce da tre turni senza vittorie e troppo vicina alle zone pericolose della graduatoria.

Dove vedere Darmstadt-Dresda in Diretta TV e in streaming LIVE — DARMSTADT DRESDA DIRETTA TV STREAMING GRATIS BUNDESLIGA 2 LIVE -Con Bet365 puoi seguire Darmstadt-Dresda GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in maniera semplice e immediata. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: ti basta creare un nuovo account tramite il link dedicato, versare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutte le partite inserite nel vasto palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e calciatori, ideale per approfondire ogni dettaglio della sfida.

Un’occasione imperdibile per vivere il grande spettacolo della Bundesliga 2 direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati subito su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Darmstadt-Dresda in diretta streaming, in programma venerdì 26 settembre alle ore 18:30.

Qui Darmstadt — Il Darmstadt sta vivendo un inizio di stagione brillante, con 13 punti in 6 partite che valgono la vetta della classifica. La squadra di Florian Kohfeldt si è distinta per solidità difensiva e concretezza in zona gol: 11 reti segnate e solo 5 subite. Tra le mura amiche il rendimento è impeccabile, con un ruolino di marcia che conferma la forza del gruppo e il sostegno del pubblico.

Qui Dresda — Il cammino del Dynamo Dresda è stato invece più tortuoso: appena 5 punti conquistati e una posizione di classifica che non rispecchia le ambizioni stagionali. Il bilancio parla di 1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte, con qualche difficoltà sia in difesa che in fase offensiva. Il successo esterno contro Bochum resta l’unica nota positiva lontano da casa, ma la squadra di Thomas Stamm deve ritrovare equilibrio e fiducia.

Darmstadt-Dresda, probabili formazioni — DARMSTADT (4-2-3-1): Schuhen; Lopez, Pfeiffer, Vukotic, Nurnberger; Klefisch, Akiyama; Richter, Hornby, Corredor; Lidberg. Allenatore: Florian Kohfeldt

DRESDA (4-3-3): Schreiber; Faber, Boeder, Pauli, Risch; Herrmann, Sapina, Hauptmann; Lemmer, Daferner, Froling. Allenatore: Thomas Stamm