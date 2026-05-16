Domenica 17 maggio alle ore 15:30 il Darmstadt ospiterà il Paderborn al Merck-Stadion am Böllenfalltor per una sfida importante nella corsa ai rispettivi obiettivi di classifica in Zweite Bundesliga. Le due squadre arrivano all’appuntamento con stati d’animo differenti ma con la consapevolezza che i punti in palio potrebbero pesare parecchio nel finale di stagione. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI DARMSTADT-PADERBORN CLICCA SU BET365.

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Il momento delle due squadre

Il Darmstadt attraversa un periodo complicato dal punto di vista dei risultati. La squadra allenata da Florian Kohfeldt ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime dieci gare di campionato, alternando pareggi e sconfitte che hanno rallentato la corsa dei biancoblù. Nonostante questo, il Darmstadt continua a mostrare buone qualità offensive e una discreta gestione del possesso palla, ma paga spesso alcune difficoltà nella fase difensiva, soprattutto quando gli avversari riescono ad alzare il ritmo della partita. Davanti al proprio pubblico, però, il Darmstadt proverà a reagire e a chiudere nel migliore dei modi questa parte finale della stagione.

Il Paderborn arriva invece con maggiore continuità di rendimento e con una classifica che lo mantiene nelle zone alte della Zweite Bundesliga. La formazione di Kettemann ha perso soltanto due delle ultime dieci partite e continua a confermare una notevole pericolosità offensiva. I numeri raccontano infatti di una squadra capace di creare molto negli ultimi metri e di trovare il gol con continuità. Allo stesso tempo, però, anche il Paderborn concede diverse occasioni agli avversari, motivo per cui molte delle sue partite finiscono per essere particolarmente aperte e spettacolari.

Le probabili formazioni di Darmstadt-Paderborn

Il Darmstadt dovrebbe schierarsi con il 3-5-2, affidandosi alla qualità tecnica di Richter e Schmidt in mezzo al campo e alla coppia offensiva formata da Corredor e Lidberg. Sugli esterni Furukawa e Petretta avranno il compito di garantire spinta e copertura.

Il Paderborn dovrebbe invece rispondere con il 3-4-2-1. Bilbija agirà da terminale offensivo supportato da Marino e Bätzner, mentre Curda e Sticker saranno fondamentali nel lavoro sulle corsie.

Darmstadt (3-5-2): Schuhen; Klefisch, Pfeiffer, Maglica; Furukawa, Richter, Akiyama, Schmidt, Petretta; Corredor, Lidberg.

Paderborn (3-4-2-1): Seimen; Scheller, Götze, Brackelmann; Curda, Baur, Castañeda, Sticker; Bätzner, Marino; Bilbija.

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