Dove vedere DC United-St. Louis in diretta tv e streaming gratis

Nella notte tra sabato 16 e domenica 17 maggio, l’Audi Field ospiterà la sfida di MLS tra DC United e St. Louis City. Il calcio d’inizio è fissato per le 01:30 italiane e mette di fronte due squadre che attraversano momenti differenti della stagione. Il DC United arriva alla gara con una buona continuità di risultati e vuole sfruttare il fattore campo per allungare la propria serie positiva. Dall’altra parte, invece, St. Louis City cerca una reazione dopo settimane complicate e risultati altalenanti che hanno rallentato il cammino della squadra in campionato.

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Il momento delle due squadre

Il DC United sta vivendo uno dei suoi periodi più solidi della stagione. La formazione americana è imbattuta da diverse partite e nelle ultime settimane ha raccolto punti importanti contro avversari di livello come New York City e Orlando City. Anche contro squadre ostiche come Nashville, Philadelphia Union e New York Red Bulls sono arrivati risultati positivi, segnale di una squadra che sta trovando maggiore equilibrio. In fase offensiva il DC United ha mostrato buone soluzioni e continuità realizzativa, riuscendo spesso a creare occasioni con regolarità.

Situazione più complicata invece per St. Louis City, che ha conquistato una sola vittoria nelle ultime giornate di MLS. La squadra continua a mostrare qualità offensive interessanti, ma paga diverse difficoltà nella fase difensiva. Le sconfitte contro Austin, Seattle Sounders e San Jose Earthquakes hanno evidenziato una certa fragilità, soprattutto nei momenti decisivi delle partite. Nonostante questo, St. Louis resta una squadra capace di rendersi pericolosa grazie alla velocità e alla qualità dei propri giocatori offensivi.

Le probabili formazioni di DC United-St. Louis

Il DC United dovrebbe schierarsi con un 4-4-2 molto compatto, puntando sull’equilibrio del centrocampo e sulla coppia offensiva formata da Hopkins e Munteanu. Servania e Stroud avranno il compito di dare intensità e copertura in mezzo al campo. St. Louis City dovrebbe invece rispondere con il 3-4-2-1, cercando ampiezza sugli esterni e affidandosi alla fantasia di Hartel alle spalle dell’unica punta. Grande attenzione anche alle accelerazioni di Jeong e alla presenza offensiva di Becher.

DC United (4-4-2): Sean Johnson; Kurokawa, Rowles, Bartlett, TBC; Servania, Stroud, Peltola, Peglow; Hopkins, Munteanu.

St. Louis City (3-4-2-1): Bürki; Polvara, Orozco, Baumgartl; TBC, Wallem, Edelman, Totland; Hartel, Jeong; Becher.

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