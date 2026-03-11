Defensa-Central: probabili formazioni e streaming gratis

Defensa y Justicia e Central Córdoba arrivano alla sfida con momenti di forma diversi

Stefano Sorce 11 marzo - 14:52

Due squadre che cercano continuità si affrontano in una sfida delicata del campionato argentino. Defensa-Central Córdoba si incontrano il 12 marzo 2026 alle ore 21:00, in un match che potrebbe incidere sugli equilibri della parte centrale della classifica della Primera División.

Dove vedere Defensa-Central Córdoba in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l'account l'incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Defensa y Justicia arriva alla partita dopo il pareggio 1-1 contro il Lanús, una gara in cui la squadra di Mariano Soso ha sofferto il possesso palla ma è riuscita comunque a strappare un punto grazie al gol di Emiliano Amor. Il dato più evidente della stagione del club di Florencio Varela è il numero di pareggi: sei nelle prime otto giornate, a dimostrazione di una squadra solida ma poco concreta. Nelle ultime dieci partite di campionato il Defensa ha raccolto 2 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte, con una media di 0,7 gol segnati a partita. Il miglior marcatore finora è Juan Miritello, mentre Aaron Molinas è il principale uomo assist della squadra.

Il Central Córdoba vive invece un momento più complicato. La formazione di Santiago del Estero arriva da tre sconfitte consecutive in trasferta, l’ultima delle quali contro l’Independiente con il risultato di 2-0. In quella partita la squadra non è riuscita nemmeno a tirare nello specchio della porta. Il rendimento offensivo resta il principale problema: nelle ultime dieci gare il Central ha segnato appena 0,5 gol di media a partita, nonostante qualche buona prestazione difensiva.

Probabili formazioni di Defensa-Central — Il Defensa y Justicia dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1, con Fiermarín tra i pali; difesa composta da Souto, Amor, Martínez e Pereyra. In mediana Banega e Sosa, mentre sulla trequarti Hausch, Botta e Molinas supporteranno l’unica punta Gutiérrez.

Il Central Córdoba dovrebbe rispondere con un 3-5-2, con Aguerre in porta; difesa formata da Pignani, Maciel e Mansilla. A centrocampo Martínez, Cardozo, Vera, González e Barrera, mentre in attacco agiranno Tijanovich e Santos.

Defensa y Justicia (4-2-3-1): Fiermarín; Souto, Amor, Martínez, Pereyra; Banega, Sosa; Hausch, Botta, Molinas; Gutiérrez.

Central Córdoba (3-5-2): Aguerre; Pignani, Maciel, Mansilla; Martínez, Cardozo, Vera, González, Barrera; Tijanovich, Santos.

