Il Campionato di Apertura argentino propone nella notte italiana una sfida interessante tra Defensa y Justicia ed Estudiantes, in programma lunedì 2 febbraio alle ore 23:45. Un confronto tra due squadre partite allo stesso modo: 4 punti ciascuna nelle prime due giornate, segnale di un avvio equilibrato e già competitivo.

Il Defensa y Justicia cerca continuità davanti al proprio pubblico, mentre l’Estudiantes punta a confermarsi squadra solida e strutturata, capace di lottare nelle zone alte della classifica anche in questa nuova fase del torneo.

La diretta di Defensa y Justicia-Estudiantes è disponibile sui palinsesti streaming di Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per seguire la partita è sufficiente avere un conto attivo, che consente l’accesso alla visione live dell’incontro e alle statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.

    Il Defensa y Justicia ha iniziato il torneo con personalità, raccogliendo 4 punti nelle prime due gare. La squadra di Mariano Soso propone un calcio dinamico, con grande utilizzo delle corsie e un tridente offensivo pensato per attaccare con continuità.

    Stesso bottino per l’Estudiantes, che arriva a questo match con 4 punti e l’obiettivo di dare subito un segnale di forza. La formazione allenata da Eduardo Domínguez si affida a una struttura equilibrata, con qualità a centrocampo e un riferimento offensivo esperto come Carrillo.

    Le probabili formazioni di Defensa y Justicia-Estudiantes

    Il Defensa y Justicia dovrebbe confermare il 3-4-3, mentre l’Estudiantes risponde con il più prudente 4-2-3-1, assetto che garantisce copertura e soluzioni tra le linee.

    Defensa y Justicia (3-4-3): Bologna, Delgado, Fernández, Ferreira, Miranda, Molinas, Gutiérrez, Cannavo, Lobato, Gutiérrez, Osorio. Allenatore: Mariano Soso

    Estudiantes (4-2-3-1): Iacovich, Meza, Núñez, Pírez, Benedetti, Amondarain, Piovi, Pérez, Medina, Tobio Burgos, Carrillo. Allenatore: Eduardo Domínguez

