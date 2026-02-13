Defensa y Justicia–Vélez Sarsfield si gioca il 14 febbraio 2026 alle ore 02:15. I padroni di casa arrivano da una vittoria esterna importante, mentre Vélez è reduce da un successo di prestigio

Stefano Sorce 13 febbraio - 10:01

La notte argentina continua e, alle 02:15 di sabato 14 febbraio 2026, riflettori puntati sul confronto tra Defensa y Justicia-Velez Sarsfield. Una sfida che mette in palio punti pesanti e che può cambiare gli equilibri della parte alta della classifica. Sarà un match dove i dettagli faranno la differenza: ritmo, gestione del possesso e capacità di sfruttare le occasioni saranno determinanti.

Dove vedere Defensa y Justicia-Velez Sarsfield in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Momento delle squadre: equilibrio contro solidità — Defensa arriva da una vittoria spettacolare sul campo del Newell’s Old Boys, un 3-2 che ha mostrato carattere e concretezza offensiva. La squadra alterna buone prestazioni a momenti di difficoltà, ma in casa tende ad alzare l’intensità e a concedere meno spazi. Nelle ultime dieci gare di campionato, il rendimento è stato altalenante: pochi gol segnati rispetto al volume di gioco prodotto, ma una struttura tattica che resta competitiva contro avversari di livello.

Velez, invece, si presenta con maggiore continuità. Il successo contro il Boca Juniors ha dato ulteriore fiducia a un gruppo che nelle ultime settimane ha trovato equilibrio tra fase offensiva e copertura difensiva. I numeri raccontano una squadra che mantiene il controllo del possesso e crea più occasioni rispetto agli avversari.

Probabili formazioni Defensa y Justicia–Velez — Il tecnico dovrebbe optare per il 3-4-3 con Fiermarín tra i pali. Difesa composta da Souto, Amor e Fernandez. Sulle corsie laterali spazio a Portillo e Lucero, mentre in mezzo agiranno Sosa e Molinas. In avanti Botta e Gutiérrez supporteranno Miritello.

Vélez dovrebbe rispondere con Montero in porta, linea difensiva a quattro formata da García, Mammana, Magallan e Gomez. In mediana Baeza e Andrada garantiranno equilibrio, mentre Pellegrini, Lanzini e Valdes agiranno alle spalle di Monzon.

Defensa: 3-4-3: Fiermarín, Souto, Amor, Fernandez, Portillo, Sosa, Molinas, Lucero, Botta, Miritello, Gutiérrez.

Velez: 4-2-3-1: Montero, García, Mammana, Magallan, Gomez, Baeza, Andrada, Pellegrini, Lanzini, Valdes, Monzon.

