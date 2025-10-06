L’ultimo confronto diretto tra queste due squadre si è concluso con un pareggio 0-0, in una partita molto equilibrata, caratterizzata da poche occasioni da gol e grande intensità fisica.

Nel prossimo incontro del campionato uruguaiano, il Defensor Sporting ospita i Montevideo Wanderers in una sfida che si preannuncia decisiva per le ambizioni di entrambe le squadre. Il match si disputerà il 7 ottobre alle ore 00.00 allo Stadio Luis Franzini, casa del Defensor, e promette intensità e tatticismo. Con Bet365 puoi seguire Defensor-Montevideo GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Defensor-Montevideo Wanderers in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la grande sfida del Luis Franzini comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Defensor-Montevideo Wanderers in diretta live.

Il momento delle due squadre — Il Defensor Sporting sta vivendo un buon momento di forma, soprattutto tra le mura amiche. La squadra ha vinto 8 delle ultime 9 partite casalinghe, dimostrando solidità difensiva e grande organizzazione di gioco. Attualmente occupa il 5° posto in classifica, puntando a rafforzare la propria posizione nella zona valida per le competizioni continentali. La squadra allenata da Marcelo Mendez si distingue per la compattezza difensiva.

Dall’altra parte, i Montevideo Wanderers attraversano un periodo difficile. La formazione bianconera si trova in 14ª posizione e ha vinto solo una delle ultime dieci partite disputate. La squadra fatica a trovare la via del gol, con una media realizzativa di appena 0,65 gol per match, mentre subisce circa 1,1 gol a partita. L’ultima partita dei Wanderers, contro il Cerro, si è conclusa con una sconfitta per 0-1, evidenziando le difficoltà in fase offensiva. Per loro, la sfida con il Defensor rappresenta un’occasione per invertire la tendenza e ritrovare fiducia.

Le probabili formazioni di Defensor-Montevideo — Defensor (4-4-2): Dawson, Abreu, Agazzi, Alvarez, Amaro, Barrios, Biscayzacu, Furtado, Machado, Saravia, Viacava. Allenatore: Curutchet.

Montevideo Wanderers (4-4-2): Da Silva, Garcia, Acosta, Lima, Zazpe, Fernandez, Queiroz, Cerro, Gabriel, Luna, Martinez. Allenatore: Carreno.