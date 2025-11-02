Degerfors-Hammarby in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

Degerfors-Hammarby, Allsvenskan: lunedì 3 novembre alle 19. Analisi, forma e diretta streaming del match salvezza allo Stora Valla

Stefano Sorce 2 novembre 2025 (modifica il 2 novembre 2025 | 16:12)

Degerfors e Hammarby si sfideranno lunedì 3 novembre alle 19:00 allo Stora Valla di Degerfors, in una delle partite più delicate della 29ª giornata di Allsvenskan.

Il momento delle due squadre — Il Degerfors, dopo mesi complicati, è finalmente riuscito a risalire la classifica grazie alla vittoria nello scontro diretto con l’Osters, superato e lasciato alle spalle nella corsa agli spareggi salvezza. La squadra di Solberg è ora a quota 26 punti, a tre sole lunghezze dalla salvezza diretta, e ha dimostrato carattere nelle ultime settimane. Nelle ultime dieci partite il bilancio è equilibrato (4 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte), ma la fragilità difensiva resta un problema serio: 50 gol subiti in 28 giornate e solo 6 reti segnate in casa sono numeri che raccontano perfettamente le difficoltà del club al “Stora Valla”.

Dall’altra parte, l’Hammarby si presenta al penultimo turno forte del secondo posto già assicurato e di una stagione di altissimo livello. I biancoverdi di Hellberg hanno vinto tre partite consecutive, tra cui il prestigioso 3-1 in casa del Malmo, e vantano il miglior attacco del campionato con 56 gol segnati. Solidi, organizzati e in fiducia, i Bajen hanno trovato un equilibrio perfetto tra brillantezza offensiva e compattezza difensiva, come dimostrano i 13 clean sheet stagionali e i 25 gol realizzati in trasferta.

Le probabili formazioni di Degerfors-Hammarby — Degerfors (4-3-3): Igonen, Sundgren, Hien, Pikkarainen, Ndinga, Vukojevic, Karlsson, Barsoum, Rafferty, Taranis, Omorowa. Allenatore: Solberg.

Hammarby (4-3-3): Hahn, Skoglund, Eriksson, Vagic, Winther, Karlsson, Tekie, Besara, Madjed, Abraham, Lahdo. Allenatore: Hellberg.

