Chiude il programma uno dei match più attesi: Nuggets-Cavaliers, in programma martedì 10 febbraio alle 03:00 italiane. Una sfida di altissimo livello tra due squadre in salute e protagoniste nelle rispettive Conference.
Lo streaming live
Denver Nuggets-Cleveland Cavaliers, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE
Hai tre possibilità per vedere Denver Nuggets-Cleveland Cavaliers in streaming gratis
Per non perderti nemmeno un minuto del match Denver Nuggets-Cleveland Cavaliers sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA
Dove vedere Denver Nuggets-Cleveland Cavaliers in diretta TV e streaming gratis—
Denver Nuggets-Cleveland Cavaliers sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica
Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
I Cleveland Cavaliers occupano il quarto posto a Est e sono in piena lotta per il podio. Le tre vittorie consecutive e il record di 32-21 certificano l’ottimo momento della squadra, guidata da un Donovan Mitchell dominante, reduce dai 35 punti segnati contro Sacramento. I Denver Nuggets si presentano da terza forza a Ovest con un solido 34-19. L’ultima vittoria contro Chicago (136-120) ha messo ancora una volta in mostra Nikola Jokic, autore della consueta prestazione da tripla doppia. Denver resta una delle squadre più complete della lega.
I probabili quintetti di Denver Nuggets-Cleveland Cavaliers—
I Denver Nuggets contano su un quintetto rodato, dinamico e che ruota intorno alle giocate di Jokic, decisivo partita dopo partita in ogni zona del campo. I Cavs rispondono con un momento di forma positivo, dettato non solo dall'arrivo di Harden ma anche dai punti prodotti da Mitchell, l'uomo franchigia in casa Cleveland.
Denver Nuggets: J. Strawther, C. Johnson, N. Jokic, C. Braun, J. Murray
Cleveland Cavaliers: S. Merrill, J. Tyson, J. Allen, D. Mitchell, J. Harden
© RIPRODUZIONE RISERVATA