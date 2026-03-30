Deportivo la Coruna-Cordoba: diretta live e streaming gratis

Deportivo La Coruña-Córdoba si gioca il 31 marzo 2026 alle 20:00: analisi completa, stato di forma e probabili formazioni

Stefano Sorce 30 marzo - 18:52

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Il momento delle due squadre — Il Deportivo arriva da un periodo positivo, anche se non sempre brillante. I risultati stanno dando continuità e la squadra riesce comunque a tenere il controllo delle partite, soprattutto grazie al possesso e a una gestione abbastanza ordinata dei ritmi. Non segna tantissimo, ma concede poco e questo basta spesso per portare a casa punti.

Il Córdoba, invece, è più altalenante. I numeri offensivi sono buoni, produce tanto e arriva spesso al tiro, ma dietro concede troppo. È una squadra che gioca, ma che lascia anche spazi, e questo alla lunga pesa soprattutto contro avversari più equilibrati.

Probabili formazioni di Deportivo-Cordoba — Il Deportivo dovrebbe scendere in campo con il 4-4-2, con Fernández tra i pali e una difesa composta da Navarro, Comas, Barcia ed Escudero. A centrocampo Altimira e Cruz agiranno sugli esterni, con Rodríguez e Villares in mezzo. In avanti Soriano e Nsongo.

Il Córdoba risponde con un 4-3-3: Álvarez in porta, difesa con Albarrán, Sintes, González Alves e Bri. In mezzo Zidane, Ruiz e Dalisson, mentre davanti spazio a Carracedo, Fuentes e González.

Deportivo La Coruna (4-4-2): Fernández; Navarro, Comas, Barcia, Escudero; Altimira, Rodríguez, Villares, Cruz; Soriano, Nsongo.

Cordoba (4-3-3): Álvarez; Albarrán, Sintes, González Alves, Bri; Zidane, Ruiz, Dalisson; Carracedo, Fuentes, González.