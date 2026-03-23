Deportivo Pereira-Cucuta: diretta live e streaming gratuito

Pereira ultimo e senza vittorie, Cúcuta più vivo ma fragile dietro. Gara aperta, intensa e con alta probabilità di gol da entrambe le parti

Stefano Sorce 23 marzo 2026 (modifica il 23 marzo 2026 | 16:20)

Notte colombiana, 24 marzo 2026, ore 22:30. All’Estadio Hernán Ramírez Villegas non è solo una partita: è un bivio per due squadre che stanno arrancando. Deportivo Pereira-Cucuta è la classica sfida tra chi non riesce a vincere e chi non riesce a dare continuità. E quando succede questo, spesso escono partite sporche… o completamente aperte.

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Momento delle due squadre — Il Deportivo Pereira è in una situazione critica. Zero vittorie in campionato, ultimo posto e una sensazione costante di fragilità, soprattutto dietro. La squadra crea anche qualcosa, ma concede troppo e fatica a gestire i momenti della partita. Il recente 2-2 è l’esempio perfetto: equilibrio, ma zero controllo.

Il Cúcuta non sta molto meglio, ma almeno qualche segnale lo ha dato. Due vittorie in stagione, più fiducia e una fase offensiva più viva. Il dato che salta subito all’occhio è quello dei calci d’angolo: 28 nelle ultime cinque partite. Questo significa una cosa sola: attaccano tanto, anche se concretizzano poco.

Probabili formazioni di Deportivo Pereira-Cucuta — Il Pereira dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1, cercando di costruire gioco dal basso ma con poca incisività davanti. Martínez in porta, difesa con Moreno, Ortiz, Delgado e Monroy. In mezzo Bermúdez e Acosta, mentre sulla trequarti agiranno Moreno, Aguirre e Calderón alle spalle di Marco Pérez.

Il Cúcuta risponde con un 5-3-2 più aggressivo di quanto sembri. Abadía tra i pali, linea difensiva a cinque con Calcaterra, Abonia, Montaño, Rodríguez e Córdoba. A centrocampo Mejía, Berdugo e Orozco, con Castaneda e Agudelo in avanti pronti ad attaccare gli spazi.

Deportivo Pereira (4-2-3-1): Martínez; E. Moreno, Ortiz, Delgado, Monroy; Bermúdez, Acosta; L. J. Moreno, Aguirre, Calderón; Marco Pérez.

Cúcuta (5-3-2): Abadía; Calcaterra, Abonia, Montaño, Rodríguez, Córdoba; Mejía, Berdugo, Orozco; Castañeda, Agudelo.

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