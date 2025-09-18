Continua la favola del Deportivo Rietra secondo in classifica nel campionato argentino dietro al River Plate. Se siete curiosi di vedere come giocano i ragazzi di mister Benitez, appuntamento venerdì sera contro il Gimnasia LP sera.

Redazione Derby Derby Derby 18 settembre 2025 (modifica il 18 settembre 2025 | 18:28)

In Sudamerica sono state notti intense fra Copa Libertadors e Copa Sudamericana, ma non c'è tempo di rifiatare che è già tempo di campionati. Nello specifico si gioca la nona giornata del Clausura argentino che si apre venerdì 19 settembre alle ore 22 con la sfida tra il Deportivo Riestra e il Gimnasia La Plata. In questo articolo vi parleremo di come vedere la partita in streaming live gratis, delle condizioni delle due formazioni e delle probabili formazioni.

Dove vedere Riestra-Gimnasia LP in diretta TV e in streaming LIVE — L'Estadio Guillermo Laza contiene solo 3 mila tifosi ma questo non sta impedendo al Deportivo Rietra di vivere un sogno. La squadra di casa ospita il Gimnasia La Plata, match disponibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti registrati al sito. Per poter vedere la sfida gratis basterà cliccare sul link precedente, aprire un conto gioco, fare il primo deposito e il gioco è fatto. In più, oltre alle immagini in diretta potrete usufruire le statistiche in tempo reale delle squadre e dei 22 in campo.

Riestra-Gimnasia LP, lo stato di forma delle due squadre — Il campionato argentino di Clausura vede in testa il River Plate con 18 punti dopo 8 giornate. Ma la vera sorpresa è il Deportivo Riestra con 16 punti e pronto al sorpasso momentaneo per godersi l'eventuale testa solitaria della classsifica per due giorni. La squadra cenerentola arriva da 3 vittorie consecutive con zero goal subiti, ultima delle quali il 2-0 casalingo contro il Central Cordoba. A Baires arriva il Gimnasia La Plata che è invece settimo con 10 punti ma che sopratutto ha perso 3 delle ultime 4 gare, ultima 3-1 in casa contro l'Union Santa Fe. Nell'ultimo torneo apertura le due formazioni si sono affrontate a campi invertiti con un pareggio per 0-0.

Le probabili formazioni di Riestra-Gimnasia LP — DEP. RIESTRA (5-3-2) - Arce; Sansotre, Mino, Paz, Randazzo, Sayavedra; Celiz, Monje, Alonso; Diaz, Herrera. All. Benitez.

GIMNASIA LP (4-4-2) - Infran; Pintado, Giampaoli, Suso, Torrejon; Merlo, Seoane, Castro, Panaro; Torres, Briasco. All. Orfila