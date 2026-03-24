Deportivo Riestra-San Lorenzo: probabili formazioni e streaming gratis

Deportivo Riestra-San Lorenzo si gioca il 25 marzo 2026 alle ore 23:00. I padroni di casa non hanno ancora vinto in campionato e segnano pochissimo, mentre il San Lorenzo alterna buone prestazioni offensive a gravi lacune difensive

Stefano Sorce 24 marzo - 11:23

Nella notte argentina di mercoledì 25 marzo 2026 alle ore 23:00, il sipario della Primera División si alza su una sfida che pesa più di quanto dica la classifica: Deportivo Riestra-San Lorenzo. Due squadre con obiettivi diversi, ma unite da un momento complicato e dalla necessità di trovare continuità. Il Riestra cerca ancora la prima vittoria stagionale, mentre il San Lorenzo vuole dare un senso a un campionato fin qui altalenante, nonostante segnali incoraggianti arrivati dalla Coppa Argentina.

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Momento delle squadre — Il Deportivo Riestra vive una fase estremamente delicata. I numeri parlano chiaro: nessuna vittoria nelle ultime 10 partite di campionato, con 6 pareggi e 4 sconfitte. Ancora più preoccupante è il dato offensivo: appena 2 gol segnati, sintomo di una squadra che fatica enormemente a creare e concretizzare. Nell’ultima uscita è arrivata una sconfitta per 1-0 contro il Central Córdoba, in una gara equilibrata ma povera di occasioni. Il possesso palla (48%) non è bastato a mascherare le difficoltà offensive.

Situazione diversa ma comunque instabile per il San Lorenzo. La pesante sconfitta per 5-2 contro Defensa y Justicia ha evidenziato limiti difensivi importanti, nonostante una buona gestione del possesso (60%). Tuttavia, la reazione è arrivata subito in Coppa Argentina con un netto 5-0 contro Deportivo Rincon, segnale che la squadra ha qualità offensive su cui costruire. In campionato, il bilancio recente è di 3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, con una media di 1 gol a partita.

Probabili formazioni di Deportivo Riestra-San Lorenzo — Il Deportivo Riestra dovrebbe confermare il 3-5-2, puntando su una struttura compatta e molto fisica. In difesa spazio al trio Miño-Paz-Randazzo davanti al portiere Arce, mentre sulle corsie laterali Sansotre e Ramírez avranno il compito di spingere ma anche di coprire. In mezzo al campo Monje agirà da riferimento per la costruzione, affiancato da Garcia e Alonso. In attacco, la coppia Obredor-Díaz sarà chiamata a dare maggiore incisività a una fase offensiva fin qui poco produttiva.

Il San Lorenzo risponde con un 4-2-3-1 più offensivo, con l’obiettivo di sfruttare la qualità tra le linee. Davanti a Devecchi, la linea difensiva sarà composta da Herrera, Romaña, Corujo e De Ritis. In mediana, la coppia Tripichio-Perruzzi garantirà equilibrio, mentre sulla trequarti spazio alla fantasia di Reali, Gulli e soprattutto Vietto, chiamato a creare superiorità. In avanti, Cuello sarà il riferimento principale per finalizzare le azioni.

Deportivo Riestra (3-5-2): Arce; Miño, Paz, Randazzo; Sansotre, Alonso, Garcia, Monje, Ramírez; Obredor, Díaz.

San Lorenzo (4-2-3-1): Devecchi; Herrera, Romaña, Corujo, De Ritis; Tripichio, Perruzzi; Reali, Gulli, Vietto; Cuello.

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