Derby-Charlton: streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Negli ultimi 21 confronti, la squadra di casa ha ottenuto 10 successi, contro i 6 degli ospiti e 5 pareggi.

Stefano Sorce 30 settembre - 17:26

Il palcoscenico del Pride Park Stadium, martedì 30 settembre alle ore 21, si accende per un confronto che potrebbe già indirizzare le ambizioni stagionali di due club storici. Il Derby County inseguie il primo sorriso davanti al proprio pubblico dopo un avvio complicato, mentre il Charlton Athletic si presenta con entusiasmo e fiducia, forti di un momento positivo che li spinge a guardare con ottimismo anche alle trasferte più difficili.

Dove vedere Derby-Charlton in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Championship direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Derby County-Charlton Athletic in diretta live.

Il momento delle due squadre — I Rams arrancano in classifica con appena 6 punti raccolti in 7 giornate. Una sola vittoria, ottenuta lontano dalle mura amiche contro il WBA, non basta a nascondere le difficoltà di un gruppo che fatica soprattutto a imporsi in casa. L’ultimo ko interno contro il Preston ha alimentato il malumore dei tifosi, evidenziando la sterilità offensiva e le lacune difensive. La situazione in infermeria resta problematica: Blackett-Taylor, Curtis Nelson e Owen Beck sono ancora indisponibili, mentre altri giocatori come Langås e Thompson non sono al meglio. Anche se ci sono rientri parziali (Brewster e Kane Wilson), la coperta resta corta e John Eustace dovrà inventarsi soluzioni per limitare i danni.

Gli ospiti arrivano con due vittorie di fila che hanno rilanciato classifica e morale. La squadra ha dimostrato compattezza e ordine, trovando nella solidità difensiva il proprio punto di forza. In attacco, il riferimento è Isaac Olaofe, capace di rendersi pericoloso con continuità. Non mancano le assenze: Matty Godden non ha ancora esordito in stagione e James Bree resta ai box. Tuttavia, i rientri di elementi come Luke Berry e il portiere Mannion hanno dato maggiore equilibrio a un gruppo che ha dimostrato di saper colpire anche lontano da casa.

Le probabili formazioni di Derby-Charlton — Derby (4-2-3-1): Widell Zetterstrom; Sanderson, Clarke, Forsyth, Johnston; Travis, Adams; Elder, Brereton Diaz, Weimann; Morris. Allenatore: Eustace.

Charlton (4-3-3): Kaminski; Burke, Jones, Bell, Edwards; Coventry, Docherty, Bree; Carey, Campbell, Kelman. Allenatore: Jones.