Lorenzo Maria Napolitano 20 ottobre 2025 (modifica il 20 ottobre 2025 | 21:33)

Domani alle 20:45 scendono in campo Norwich e Derby County, sfida valevole per la undicesima giornata di Championship. La gara metterà l’una di fronte l’altra squadre che hanno iniziato con il freno a mano tirato la stagione. Infatti, occupano rispettivamente il ventesimo ed il ventunesimo posto. Sarà una sfida avvincente, con le due formazioni chiamate ad invertire un trend particolarmente negativo. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Derby County-Norwich in diretta TV e streaming gratis — Tutti gli utenti registrati possono assistere gratuitamente alla diretta: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro per sbloccare l’accesso non solo alle partite del ricco palinsesto Bet365, ma anche a un set completo di statistiche live su squadre e giocatori, ideale per chi ama seguire ogni dettaglio del gioco.

Un’occasione perfetta per godersi la sfida di tra Derby County e Norwich City, ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione del calcio inglese in tempo reale.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

Cercare “Derby County-Norwich City” nella sezione Live Streaming.

Il momento di forma delle due squadre — Domani scenderanno in campo due squadre che hanno iniziato non nel migliore dei modi la propria stagione. Il Derby County in dieci giornate ha vinto soltanto una partita, ne ha pareggiate cinque e vinte quattro. Risultati che non possono comportare una posizione in classifica diversa dalla ventunesima, su ventiquattro.

In termini di punti il Derby County ed il Norwich hanno gli stessi punti, ma ci sono arrivati ottenendo risultati differenti. Infatti, il Norwich ha strappato due vittorie, ma conta ben sei sconfitte e ha perso addirittura le ultime tre partite. Nelle ultime cinque, per concludere, ha strappato ottenuto soltanto un pareggio.

Le probabili formazioni di Derby County-Norwich — Dato che entrambe le formazioni sono reduci da pesanti sconfitte, molto probabilmente qualche pedina negli scacchieri cambierà. Soprattutto per dare una scossa, un segnale, necessario per invertire un trend negativo che sembra non avere fine, né da una parte tantomeno dall’altra.

Derby County (4-2-3-1): Zetterstrom; Johnston, Sanderson, Clarke, Forsyth; Ozoh, Adams; Weimann, Brereton, Brewster; Agyemang.

Norwich City (4-2-3-1): Kovacevic; Stacey, Medic, Darling, Schlupp; Mattsson, McLean; Jurasek, Marcondes, Schwartau; Sargent.

