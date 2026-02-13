Dove vedere Derby County-Swansea in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Derby County-Swansea: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 13 febbraio 2026 (modifica il 13 febbraio 2026 | 16:02)

La trentaduesima giornata di Championship propone una sfida molto equilibrata al Pride Park Stadium, dove sabato pomeriggio il Derby County ospita lo Swansea City. Le due squadre sono separate da appena tre punti in classifica e condividono l’obiettivo di restare agganciate alla parte sinistra della graduatoria in vista della volata finale. Per i Rams è l’occasione di rilanciare l’assalto alla zona playoff, mentre gli Swans vogliono dare continuità a un momento decisamente positivo. Il fischio d'inizio è domani, sabato 14 febbraio, alle 16:00.

Hai tre possibilità per vedere Derby County-Swansea in streaming gratis

Derby County-Swansea sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati.

Il momento delle due squadre — Il Derby occupa l’11° posto con 45 punti, a sole due lunghezze dalla zona playoff. La recente sconfitta per 2-1 contro l’Ipswich ha interrotto una striscia utile, ma il dato più significativo resta la continuità offensiva: i Rams hanno segnato in 22 partite consecutive tra tutte le competizioni, inclusa una lunga serie casalinga a Pride Park. Un rendimento che testimonia solidità e fiducia nel reparto avanzato.

Lo Swansea, 15° con 42 punti, arriva invece galvanizzato dal netto 4-0 rifilato allo Sheffield Wednesday. Tre vittorie nelle ultime quattro gare e una media realizzativa superiore ai due gol a partita nelle ultime uscite raccontano di una squadra in crescita. Il bilancio stagionale (12 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte) evidenzia però ancora qualche discontinuità.

Le probabili formazioni di Derby County-Swansea — Entrambe le squadre dovrebbero confermare l’assetto visto nelle ultime settimane, puntando sulla stabilità tattica e sulle certezze offensive.

Derby County (4-2-3-1): Vickers; Ward, Batth, Clarke, Murkin; Ozoh, Fraulo; Brereton Diaz, Clark, Brewster; Agyemang

Swansea City (4-1-4-1): Vigouroux; Galbraith, Cabango, Burgess, Tymon; Stamenic; Ronald, Franco, Cullen, Nunes; Vipotnik