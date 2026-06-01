Una sfida rara negli Slam mette di fronte due connazionali che stanno attraversando il miglior momento della loro stagione
Bandiera identica, obiettivo identico, percorso diverso. Elina Svitolina e Marta Kostyuk arrivano ai quarti di finale del Roland Garros dopo aver costruito una delle rivalità più affascinanti del tennis ucraino contemporaneo. Martedì 2 giugno alle ore 12:10, sul centrale di Parigi, non sarà soltanto una partita che vale la semifinale: sarà anche il confronto tra due giocatrici che nelle ultime settimane hanno dominato la stagione sulla terra battuta. Da una parte l'esperienza e la solidità di Svitolina, dall'altra l'esplosione definitiva di Kostyuk, reduce da una serie impressionante di vittorie consecutive che l'ha trasformata in una delle donne più temute del circuito. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI SVITOLINA-KOSTYUK CLICCA SU BET365.
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Momento delle due tenniste
Elina Svitolina si presenta a questo appuntamento forte di dieci successi consecutivi e del prestigioso trionfo conquistato agli Internazionali d'Italia. La numero 7 del ranking mondiale ha dimostrato ancora una volta la propria capacità di gestire i momenti complicati, come confermato dalla rimonta contro Belinda Bencic negli ottavi di finale. La sua esperienza nei grandi tornei rappresenta un fattore importante e il suo tennis difensivo continua a mettere in difficoltà molte delle migliori giocatrici del circuito. Anche quando non esprime il massimo livello, Svitolina riesce spesso a trovare soluzioni e adattamenti che le permettono di restare competitiva fino all'ultimo punto.Marta Kostyuk sta però attraversando una fase semplicemente straordinaria. L'ucraina arriva a Parigi con una striscia aperta di quindici vittorie consecutive, la migliore attualmente registrata nel circuito femminile sulla terra battuta. I successi ottenuti a Rouen e Madrid hanno certificato la sua crescita definitiva, ma la prova di forza più significativa è probabilmente arrivata proprio agli ottavi del Roland Garros, dove ha dominato Iga Swiatek con un netto 7-5, 6-1. La numero 15 del ranking sta mostrando un tennis aggressivo, continuo e molto efficace nei momenti decisivi, caratteristiche che la rendono una delle principali candidate al titolo. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI SVITOLINA-KOSTYUK CLICCA SU BET365.
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