Bandiera identica, obiettivo identico, percorso diverso. Elina Svitolina e Marta Kostyuk arrivano ai quarti di finale del Roland Garros dopo aver costruito una delle rivalità più affascinanti del tennis ucraino contemporaneo. Martedì 2 giugno alle ore 12:10, sul centrale di Parigi, non sarà soltanto una partita che vale la semifinale: sarà anche il confronto tra due giocatrici che nelle ultime settimane hanno dominato la stagione sulla terra battuta. Da una parte l'esperienza e la solidità di Svitolina, dall'altra l'esplosione definitiva di Kostyuk, reduce da una serie impressionante di vittorie consecutive che l'ha trasformata in una delle donne più temute del circuito. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI SVITOLINA-KOSTYUK CLICCA SU BET365.

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