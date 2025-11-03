Derby-Hull City in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

Derby County-Hull City, Championship: martedì 4 novembre alle 20:45. Analisi, stato di forma e streaming gratis della sfida al Pride Park

Stefano Sorce 3 novembre - 22:17

Martedì 4 novembre 2025 alle ore 20:45, il Pride Park Stadium sarà teatro della sfida tra Derby County e Hull City per la 14ª giornata di Championship.

Come arrivano le due squadre — Il Derby County sta ritrovando sé stesso. Dopo una partenza titubante, la squadra di Paul Warne ha finalmente trovato la sua identità, centrando tre vittorie consecutive che hanno dato ossigeno alla classifica (17 punti in 13 partite, 17ª posizione). L’ultima affermazione, il 3-1 in casa dello Sheffield United, ha confermato i segnali positivi visti contro Norwich e QPR, con una difesa tornata solida e un atteggiamento più compatto. Il gruppo resta corto a causa di vari infortuni, ma la squadra compensa con cuore e intensità. Carlton Morris resta il faro offensivo con 3 gol all’attivo, ma serve maggiore supporto da parte del centrocampo. Il Pride Park, poi, può essere il vero fattore: davanti al proprio pubblico i Rams hanno un’anima diversa, e contro l’Hull vantano un bilancio recente favorevole con 4 vittorie negli ultimi 6 confronti diretti (incluso l’1-0 dello scorso aprile).

L’Hull City arriva a Derby con fiducia e ambizione. Settimo in classifica con 22 punti, il gruppo guidato da Jakirović ha vinto quattro delle ultime cinque partite, mostrando un calcio verticale e incisivo. Il reparto offensivo è uno dei migliori della Championship, con 22 gol segnati, mentre la fase difensiva alterna buone prestazioni a cali di concentrazione che spesso costano caro. I problemi non mancano: alcune assenze importanti a centrocampo costringono il tecnico a soluzioni d’emergenza, ma lo spirito di squadra resta intatto. L’obiettivo è chiaro, restare agganciati alla zona playoff, ma per farlo servirà sfatare il tabù trasferta: i Tigers hanno infatti faticato lontano da casa, subendo almeno un gol in tutte le ultime uscite esterne. Nell’ultimo incrocio a Pride Park è arrivato un pareggio per 1-1, risultato che i tifosi dell’Hull non disdegnerebbero anche questa volta.

DERBY, INGHILTERRA – 20 SETTEMBRE: Ben Brereton Diaz del Derby County in azione durante la partita di Sky Bet Championship tra Derby County e Preston North End al Pride Park il 20 settembre 2025 a Derby, Inghilterra. (Foto di Richard Martin-Roberts/Getty Images)

Le probabili formazioni di Derby-Hull — Derby (4-2-3-1): Zetterstom, Langas, Sanderson, Clarke, Forsyth, Ward, Ozoh, Clark, Morris, Brereton Diaz, Agyemang. Allenatore: Warne.

Hull (4-2-3-1): Pandur, Coyle, Egan, Hughes, Giles, Hadziahmetovic, Slater, Gelhardt, Crooks, Ndala, Joseph. Allenatore: Jakirovic.

