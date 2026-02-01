derbyderbyderby streaming Detroit Pistons-Brooklyn Nets, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Non perdere Detroit Pistons-Brooklyn Nets: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Lunedì 2 febbraio scende in campo la Eastern Conference. Uno dei match più attesi del prossimo turno è quello in cui scenderanno in campo i Detroit Pistons, che stanno giganteggiando quest'anno, e saranno impegnai contro i Brooklyn Nets. Giunti a questo punto della stagione, ogni vittoria diventa preziosa in chiave post-season. La partita si giocherà a mezzanotte ora italiana, scopri come vedere la partita.

Hai tre possibilità per vedere Detroit Pistons-Brooklyn Nets in streaming gratis

Dove vedere Detroit Pistons-Brooklyn Nets in diretta TV e streaming gratis

Detroit Pistons-Brooklyn Nets sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Detroit Pistons-Brooklyn Nets sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    • Il momento di forma delle due squadre

    I Detroit Pistons detengono il miglior record della Eastern Conference, stanno disputando una stagione da protagonisti e hanno presentato la propria candidatura anche come squadra da battere a Est durante la post-season. Con 35 vittorie a referto, sono i favoriti di questa sfida, grazie anche ad un Cade Cunningham in grande stato di forma, autore di 29 punti nell'ultima vittoria contro i Golden State Warriors.

    I Brooklyn Nets, al contrario, occupando la zona più bassa della classifica ed è irrealistico che riescano a strappare il pass per i play-in. Hanno vinto soltanto due partite delle ultime dieci ma hanno vinto l'ultima contro gli Utah Jazz, partita che potrebbe restituire morale ed energie alla franchigia di Brooklyn per affrontare un avversario nettamente più attrezzato.

    I probabili quintetti di Detroit Pistons-Brooklyn Nets

    I Detroit Pistons proseguiranno la stagione, a approcceranno al match, nel segno della continuità. Solito quintetto per i padroni di casa, mentre i Nets proveranno a strappare una vittoria con lo stesso quintetto sceso sul parquet nell'ultimo match.

    Detroit Pistons: I. Stewart, A. Thompson, J. Duren, C. Cunningham, D. Robinson. 

    Brooklyn Nets: N. Porter Jr, N. Clowney, D. Sharpe, T. Mann, E. Demin 

