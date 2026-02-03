Dove vedere Detroit Pistons-Denver Nuggets in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Detroit Pistons-Denver Nuggets: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 3 febbraio 2026 (modifica il 3 febbraio 2026 | 01:02)

Nella notte tra martedì e mercoledì, mercoledì 4 febbraio alle 01:00 italiane, i Detroit Pistons ospitano i Denver Nuggets in una delle sfide più attese del palinsesto NBA. Alla Little Caesars Arena va in scena un confronto di altissimo livello tra due squadre ai vertici delle rispettive Conference, con Detroit che vuole consolidare il primato a Est e Denver chiamata a reagire dopo l’ultimo stop.

Il momento di forma delle due squadre — I Pistons stanno vivendo una stagione straordinaria. Con un record di 36 vittorie e 12 sconfitte, Detroit guida la Eastern Conference e arriva a questo appuntamento forte di due successi consecutivi contro Nets e Warriors. La squadra gira con grande continuità, trascinata da un Cade Cunningham in stato di grazia, sempre più leader tecnico ed emotivo del gruppo. Il fattore campo e la solidità difensiva rendono i Pistons meritatamente favoriti.

I Nuggets occupano invece il terzo posto a Ovest con un bilancio di 33-17. La sconfitta contro OKC, capolista della Conference, non cancella un rendimento complessivamente positivo (6-4 nelle ultime dieci). Denver resta una squadra profonda e pericolosa, con Peyton Watson in grande crescita e capace di incidere su entrambi i lati del campo. La sfida si preannuncia intensa e ricca di duelli individuali.

I probabili quintetti di Detroit Pistons-Denver Nuggets — I Pistons proseguono la loro stagione nel segno della continuità, con il quintetto che sta portando grosse soddisfazioni. I Nuggets proveranno, dal canto loro, a strappare vittorie per raggiungere una forma ottimale in vista del playoff.

Detroit Pistons: Stewart, Thompson, Duren, Cunningham, Robinson.

Denver Nuggets: Watson, S. Jones, Valanciunas, Murray, Pickett.