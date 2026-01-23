Dove vedere Detroit Pistons-Houston Rockets in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Detroit Pistons-Houston Rockets: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 23 gennaio 2026 (modifica il 23 gennaio 2026 | 01:02)

Una delle sfide più avvincenti del weekend di NBA è quella tra i Detroit Pistons, capolista ad Est, e Houston Rockets tra le squadre più in forma della Western Conference. L'avvicinarsi della seconda metà di stagione e l'avvicinarsi dei playoff porta le squadre ad accelerare e queste due franchigie lo stanno facendo alla grade. Non perdere la sfida tra Pistons e Rockets, che si terrà sabato 24 gennaio alle 01:00 italiane.

Hai tre possibilità per vedere Detroit Pistons-Houston Rockets in streaming gratis

Detroit Pistons-Houston Rockets sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati.

Il momento delle due squadre — L'avvicinarsi dei playoff comporta che le squadre devono iniziare a viaggiare a velocità sostenuta nelle rispettive Conference. Una posizione più in alto cambia parecchio le sorti ai playoff e, di conseguenza, quelle di un'intera stagione sportiva. I Pistons nella regular season sono partiti in quarta e non hanno mai lasciato la vetta. Si presentano alla sfida con quattro vittorie consecutive, di cui l'ultima contro i Pelicans. Spingono in Celtics, ma difficilmente riusciranno a recuperare il margine che li divide.

Dall'altro lato del Paese ci sono i Rockets che stanno accelerando la loro corsa. Sono al quarto posto con 26 vittorie strappate in stagione e ben tre collezionate negli ultimi tre appuntamenti. La vittoria contro i San Antonio Spurs è una grande manifestazione di forza, sia singola che collettiva. C'è stata una prestazione dominante da parte di Sengun e Kevin Durant, con 20 e 18 punti a referto contro una delle migliori difese della Lega.

I probabili quintetti di Detroit Pistons-Houston Rockets — I Detroit Pistons si presentano alla sfida con il quintetto che sta ruggendo in Eastern Conference, con un Cunningham in gran forma e con le mani calde. Rockets invece pronti ad affrontare una delle difese migliori della stagione ma possono contare su un killer, nonché tra i migliori realizzatori della storia, Kevin Durant.

Detroit Pistons: I. Stewart, A. Thompson, J. Duren, C. Cunningham, D. Robinson.

Houston Rockets: K. Durant, J. Smith, A. Sengun, T. Eason, A. Thompson.