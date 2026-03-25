Detroit Pistons-New Orleans Pelicans: diretta live e streaming gratis

Detroit Pistons-New Orleans Pelicans si gioca il 27 marzo 2026 alle ore 00:00. Detroit è una delle squadre più solide della NBA, mentre New Orleans fatica in difesa

Stefano Sorce 25 marzo - 22:48

Alcune partite NBA non nascono in equilibrio, ma diventano test di conferma. Nella notte italiana di venerdì 27 marzo 2026 alle ore 00:00, alla Little Caesars Arena, Detroit Pistons-New Orleans Pelicans si affrontano in una sfida che mette a confronto una delle squadre più solide della stagione e una formazione ancora alla ricerca di stabilità.

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Momento delle squadre — I Detroit Pistons arrivano con un impressionante 52-19, miglior record a Est, e confermano il loro momento positivo anche dopo il successo contro i Lakers. Segnano 117.3 punti di media e ne concedono 109.5, con una struttura difensiva tra le più affidabili. Detroit ha costruito la sua stagione su basi solide: controllo del ritmo, presenza fisica, dominio a rimbalzo. Anche senza Cade Cunningham (24.5 punti), la squadra continua a funzionare. Jalen Duren (19.2) è il riferimento interno, mentre Harris e LeVert danno equilibrio nei possessi. Il dato più importante è la continuità: Detroit non ha bisogno di brillare per vincere, ma semplicemente di restare fedele al proprio sistema.

I New Orleans Pelicans sono invece a 25-48 e continuano a vivere di alti e bassi. L’attacco produce (115.5 punti di media), ma la difesa resta un problema evidente (119.2 concessi), soprattutto contro squadre fisiche. I Pelicans hanno talento offensivo, ma meno struttura. Murphy III (21.7 punti) e Zion Williamson (21.4) guidano l’attacco, con Bey e altri giocatori a supporto. Il problema è chiaro: difesa fragile, difficoltà nei possessi lunghi, poca tenuta contro squadre fisiche. Quando la partita si apre, New Orleans può essere pericolosa. Quando si chiude, fatica a trovare soluzioni efficienti.

Probabili quintetti delle due squadre — Detroit dovrebbe presentarsi con un quintetto equilibrato anche senza il suo leader principale. Jenkins gestirà i possessi, con LeVert e Harris a supporto offensivo, mentre Thompson e Duren garantiranno energia e presenza sotto canestro, punto chiave della loro identità.

New Orleans risponde con un quintetto più orientato al talento individuale. Poole e Murray avranno il compito di creare vantaggi, mentre Murphy e Zion rappresentano le principali opzioni offensive. Missi agirà da riferimento interno.

Detroit Pistons: Jenkins, LeVert, Harris, Thompson, Duren.

New Orleans Pelicans: Poole, Murray, Murphy III, Williamson, Missi.

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